Hrady CZ startují již zítra! Svou festivalovou šňůru zahájí na Točníku  

Páteční program zahájí festival v kulisách hradu Točníku koncert slovenského hvězdného zpěváka Richarda Müllare, show jeho krajanů z kapely Horkýže Slíže i pardubická partička Vypsaná Fixa. Vystoupí také Vladimír 518, Smrtihlav či partička Rybičky 48. Během pátečního večera nebude samozřejmě chybět ani již tradiční hradní karneval. Pro návštěvníky, kteří dorazí v masce, organizátoři připraví dárek.

Sobotní den pak odstartuje již před polednem. Vůbec poprvé v historii festivalu během něj vystoupí kapela Arakain se zpěvačkou Lucií Bílou. “Na koncert s Arakainy se nesmírně těším, je to moje srdcová záležitost a první muzikantská láska. Věřím, že na hradech bude mít naše vystoupení úžasnou atmosféru,” láká návštěvníky česká slavice. Sobotní program doplní i kapely Mandrage, No Name či Wohnout. Dorazí i zpěvačka Anna K., písničkář Xindl X a rapper Majk Spirit s formací H16.

Po Točníku se festival přesune i na další historická místa. Následovat bude Kunětická hora, Švihov, Rožmberk nad Vltavou či Bezděz. I letos se mohou na dva dny plné hudby těšit i návštěvníci na Moravě. Hrady totiž zavítají i na Veveří, Hradec nad Moravicí a na Bouzov. A o svou “dávku” nepřijdou ani sousedé na Slovensku, kde se festival uskuteční během jednoho dne na hradě Červený Kámeň.

13.7.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout