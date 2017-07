Film Music Prague oznamuje datum příštího ročníku a představuje první hvězdné hosty  

To nejlepší ze své tvorby ve Foru Karlín osobně představí 20. dubna 2018 Thomas Bergersen a Nick Phoenix, duo Two Steps From Hell, které nabídne průřez svou tvorbou za pomoci orchestru Praga Sinfonietta. Ten povede český dirigent Petr Pololáník, který s mágy trailerové hudby dlouhodobě spolupracuje. Vstupenky na koncert lze zakoupit na oficiálních stránkách festivalu.

Skupina Two Steps From Hell, která vznikla již v roce 2006, vytváří hudbu k upoutávkám na ty největší hollywoodské hity. Na svém kontě má již deset alb a trailery na filmy, jako jsou Interstellar či Star Trek z roku 2009. Bergersen je mimo to autorem hudby k několika krátkým a dokumentárním snímkům. Phoenix začínal v nejrůznějších rockových kapelách a nyní se může pochlubit i spoluprací třeba s věhlasným Hansem Zimmerem.

Již dříve oznámili organizátoři festivalu Film Music Prague další výjimečný bod programu nadcházejícího ročníku. Půjde o galakoncert britského skladatele Clinta Mansella, který je podepsán pod hudbou ke snímkům jako Pí, Requiem za sen, Fontána či Černá labuť. Show, během níž zazní v orchestrální podobě celá řada filmových hitů, proběhne 21. dubna ve Foru Karlín.

Další ročník festivalu Film Music Prague odstartuje 19. dubna a potrvá čtyři dny. Návštěvníci si mohou těšit na koncerty s audiovizuální show. Bohatý doprovodný program pak nabídne panelové diskuze a workshopy. Chybět nebudou exkluzivní hosté ani exkluzivní světové premiéry.

11.7.2017 | Barbora Bittnerová