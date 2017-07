Skotští Mogwai vydají novou studiovku. Živě ji předvedou i pražskému publiku  

I přestože je kapela Mogwai součástí světové hudební scény již přes dvacet let, stále nepolevuje a své fanoušky pravidelně zásobuje novými songy i studiovými alby. Deska Every Country’s Sun vyjde tři roky od poslední nahrávky Rave Tapes. V rámci turné, během něhož nové písně představí fanouškům živě, zavítá skupina rovněž do Prahy, kde zahraje 31. října v klubu Roxy. Vstupenky jsou v prodeji v internetovém předprodeji za 890 korun.

Mogwai, jejichž tvorba je založena téměř bezvýhradně na industriálních kusech, se nikdy nebáli experimentovat a ve svých písních plně využívají nové technologie. Své posluchače tak rozhodně nenudí. Formace má navíc velký smysl pro humor. Na svém devátém studiovém albu pracovali v proslulých studiích Abbey Road. Při nahrávání opět spojili síly s producentem Davidem Friedmannem, který stojí rovněž za deskou Rock Action z roku 2001.

Přestože se Mogwai leckdy řadí k jednomu z nejzajímavějších britských undergroundových počinů, jejich hudba zaznívá i v komerčních projektech. Písně kapely zní třeba v seriálu Sex ve městě, ve filmu Fontána či v dokumentu Leonarda DiCapria Before the Flood. V loňském roce bodovala se soundtrackem k dokumentu BBC Atomic: Living in Dread and Promis, který mapuje historii jaderného zbrojení.

Spolu se skotskými hudebníky dorazí do Prahy také dívčí duo Sacred Paws, které vydalo v lednu své debutové album Strike a Match. To obsahuje deset nových písní, v nichž kombinuje indie-pop, post-punk i afrobeat.

9.7.2017 | Barbora Bittnerová