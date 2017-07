Mark Lanegan dorazí i s kapelou do Prahy a Brna. Návštěvníkům představí novou desku  

V pořadí již desátá sólová deska Marka Lanegana vyšla letos 28. dubna. Majitel uhrančivého barytonu předvede zbrusu nové písně na dvou českých koncertech. První se uskuteční 9. listopadu v brněnské Flédě. Následující sen vystoupí v Lucerna Music Baru v Praze. Jako předskokané vystoupí člen zaniklé noise rockové kapely Joe Cardamone a Lyenn, belgický soulový písničkář.

Přípravy nové desky zahájil Mark minulý rok v Los Angeles. Nejprve dal dohromady náladovou písničku Blue Blue Sea, o níž se domníval, že míří tím správným směrem. “Nechávám vždycky první dvě skladby, aby mi řekly, jak by měly znít ty dvě další. S texty je to v podstatě stejné. Tak to vždycky stavím - dalo by se říct, že je to něco, jako tesat sochu,” vysvětlil hudebník.

O Marku Laneganovi se říká, že je vlastníkem jednoho z nejlepších chrapláků na světě. Americký písničkář ve své tvorbě kombinuje rock, blues ale i elektroniku, syntezátory či experimentální krautrock. Výraznou basovou linku obohacuje tanečními konturami.

Vstupenky na koncert jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 490 korun. Na místě si pak zájemci ještě o stovku připlatí.

8.7.2017 | Barbora Bittnerová