Alice Racine (Noomi Rapace) je vlastně šedou kancelářskou myškou pracující v uprchlickém oddělení jakési londýnské kanceláře. Přes přátele, s nimiž je díky tomu v kontaktu, je však stále v obraze o pohybu podezřelých. Ke kancelářské práci se dostala poté, co o několik let dříve odhalila teroristický útok v Paříži příliš pozdě, díky čemuž zemřelo přes 20 nevinných lidí. Toto břemeno nese stále na svých bedrech a na návrat do terénu se zatím zdaleka necítí.

Přesto je však více než připravena, když ji kontaktuje tým, který pracuje na získání informací od zadrženého informátora. Vyslýchat mladíka zvládá bez problému, dokud nedostane telefonát z centrály MI6 o tom, že je tu pro ni práce - vyslýchat právě toho muže, s jehož výslechem je téměř u konce. Od té chvíle přichází Alice o všechny jistoty, neví, komu věřit, a dobře dělá, že i o svých nejbližších pochybuje.

Snímek V utajení je jedním z těch, které jsou drsné a násilné až na hranici uvěřitelnosti, současně však tak reálné, že stále připomínají více opravdový život než nablýskanost filmových studií. Od prvních minut až do samého závěru střídá jedna akční scéna druhou a děj se vyvíjí velice rychle. Pozornost diváků je zde v pasti - film ji chytí a nepustí až do samotného konce, během nějž si přijdou na své Češi ze všeho nejvíce. Závěrečné scény se totiž odehrávají v Praze.

Noomi Rapace je pro svou roli ideální. Téměř celý film nemění výraz, tváří se soustředěně a profesionálně, jak bychom od špičkové agentky v ohrožení života nejspíš čekali. Orlando Bloom, který ztvárnil Jacka, válečného veterána a zlodějíčka, jenž Alici během filmu relativně krátkou chvíli doprovází, se sice na svou roli hodí v podstatě také, přesto však vyvolává dojem (za což možná mohou i propagační materiály k filmu), že byl obsazen hlavně díky zvučnému jménu. Pro děj to zdaleka není tak důležitá postava, jak se může zdát.

Příjemným překvapením jsou John Malkowich a Michael Douglas, kteří mají narozdíl od Blooma celkem podstatné role, stejně jako Toni Collette. Všichni do složitého příběhu skvěle zapadají a díky tomu, jak často se mění vývoj událostí a kolik zlomových bodů v dějové lince najdeme, přináší jejich postavy nejedno překvapení. Celkově je snímek ale bohužel lehce zapomenutelný. Ano, je napínavý a v rámci svého žánru velice zdařilý, na druhou stranu kromě scénáře ničím extra nevyniká a lze pochybovat o tom, že si ho někdo z diváků po prvním zhlédnutí bude chtít pustit znovu. Za to jedno zhlédnutí však bezesporu stojí.

Názor informuji.cz: 70% V utajení

6.7.2017 | Káťa