Drama o lásce, která překonává hranice (Cukrář)

Oren žije se svou manželkou Anat a synem v Izraeli, pracovně ale musí často létat do Německa. V Berlíně si oblíbí cukrárnu Café Kredenz nejen kvůli zákuskům, ale také díky cukráři Thomasovi, který se stane jeho milencem. Oren ale o několik měsíců později zemře při automobilové nehodě. Thomas neví, jak se vyrovnat s jeho smrtí, a tak jede do Izraele, aby vyhledal jeho rodinu. Začne pracovat v Anatině kavárně a snaží se s bývalou Orenovou rodinou sblížit. Drama izraelského režiséra Ofira Raula Graizera o netradičních podobách lásky je letos na MFF KV zařazeno do hlavní soutěže.

Cukrář je krásným příkladem filmu, který se hodí jak pro festivalovou produkci, tak pro mainstreamové pubikum. Snoubí se v něm totiž pozoruhodně zpracované neokoukané téma, které dává prostor si spoustu soudů domyslet, s klidnou vypravěčskou linií a netradičně zpracovaným milostným vztahem. Zároveň je zajímavé sledovat rozdíly mezi německou a izraelskou kulturou. Velkou roli v celém filmu hraje židovství a místní tradice obecně, které ovlivňují pohnutky jednotlivých postav. Chování hrdinů nám ale nikdy není předestřeno prvoplánově, většinou jeho logičnost vyplývá z kontextu. Cukrář je prostě snímkem, který se hodí na páteční televizní večer se sklenkou vína i do přeplněných karlovarských sálů.

Hodnocení: 80%

Reportáž o reportážích (Další čerstvá zpráva)

Uprchlická krize mezi lety 2015-16 zasáhla celou Evropu, nejvíce však přímořské státy Řecko a Itálii a přestupní i cílové země jako Maďarsko nebo Německo. S tisícovkami uprchlíků dlouhou pouť za vysvěným životem zdolávaly i desítky reportérů z nejrůznějších médií. A o obou světech je nový dokument režiséra Orbana Wallace Další čerstvá zpráva.

Dokument je trochu netradičním vhledem do události, kterou jinak zná celý svět. Téměř každý viděl minulé léto nespočet záběrů, na kterých je zachycena pouť uprchlíků přes polovinu Evropy. Co se ale děje za těmito záběry? To právě odhaluje Další čerstvá zpráva, ve které zaznívají názory novinářů na uprchlickou krizi i na jejich práci. Třetina filmu je tak vlastně autentický dialog mezi tvůrci a reportéry.

Zbytek tvoří vyjádření uprchlíků nebo reportážní záběry, díky kterým se divák nestihne nudit, příběh se totiž neustále mění. Autorům se navíc podařilo spojit všechny pohledy do celistvého filmu, ve kterém nic neruší, nechybí ani nepřebývá. Jedinou jeho nevýhodou je, že záběry neodhalují skoro nic nového nebo překvapivého, jsou jen přidaným (a dobře zpracovaným) materiálem ke statisíci jiných reportáží a zpráv o uprchlické krizi.

Hodnocení: 70%

Trapná komediální parodie na horor (Dvojitý rande)

Bez okolků se divákům hned na začátek představí Kitty a Lulu, dvě sestry, které si v barech shání muže. Jejich záměr je ale trochu jiný, než byste očekávali. Mají totiž šílený plán, musí nashromáždit čtyři mrtvoly a jednoho panice, aby oživily svého otce. K poslední části svého plánu si vybraly sexuálně nezkušeného Jima a jeho kamaráda. I přes různé komplikace je odvezou do svého domu, a v tu chvíli klukům začíná jít o život. Lulu se ale do Jima zamiluje, a tak místo plánované vraždy začínají všichni tři prchat před bláznivou Kitty.

Debut britského režiséra Benjamina Barffota se prezentuje jako "komediální variace na úmorné pubertální návody, jak sbalit holku". Komedie to tedy je, ale o inteligentním humoru se mluvit nedá. Dvojitý rande je totiž protkáno trapnými sexuálními vtipy, kterým jsou podřízené veškeré dialogy. Zápletka filmu je všem divákům jasná už od začátku, ale na to, co přijde nakonec, není nikdo připraven. Mouchami oblétavaná mrtvola, která skutečně vstane z mrtvých jenom proto, aby jí mohl Jim ukopnout hlavu, a nesmyslný boj Kitty s Jimovým kamarádem, který v jakékoli nadsázce nemůže být považována za vtipný. Spousta pohnutek postav naopak není vysvětlena, a tak film v některých místech jednoduše nedává smysl. Dvojitý rande je prostě jen půlnoční blbinkou na jedno použití, u které se občas musíte zasmát trapnosti pubertálních vtipů.

Hodnocení: 30%

Foto: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

6.7.2017 | Dominika Kubištová