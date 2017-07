Uhrančivé drama ze slovensko-ukrajinské hranice (Čára)

Film Čára se odehrává na slovensko-ukrajinském pomezí v době těsně před vstupem Slovenska do Schengenského prostoru. V malém městě nedaleko hranic žije i Adam Krajňák, velitel pašérácké skupiny, která přes "čáru" převáží cigarety a uprchlíky. Při jednom převozu ale dojde ke komplikacím, dodávka se převrhne a pašeráci příjdou o celý náklad. Adam Krajňák je postaven před těžké rozhodnutí - začne převážet i drogy a tím splatí svůj dluh, nebo vystaví svou rodinu nebezpečí.

Režiséru Peterovi Babjakovi a scénáristovi Peterovi Balkovi se podařilo natočit poutavý krimi thriller, u kterého se nemáte šanci nudit. Kvalitnímu zpracování zajímavého příběhu pomáhá i kamera. Jen obrazem dokázal Martin Žiaran vystihnout mnoho pocitů, které by bylo jinak třeba vysvětovat dlouhými dialogy. Snímek má navíc tendenci neustále budit náš zájem zdánlivě nepatřičnými záběry, které začnou dávat smysl až na konec. Uznání pak patří i hercům. Tomáš Maštalír, Emília Vašáryová a Zuzana Fialová se se svými rolemi naprosto sžili, v jejich hereckých výkonech diváci nenajdou jediné zaváhání. Čára má ale i druhou "nekriminální" linii, díky které není jen akčním thrillerem, ale i malou sondou do života v pohraničí, kde tradice a náboženství hrají pořád velkou roli.

Hodnocení: 80%

Jak se volí v USA (Kampaň)

Kampaň zachycuje dění před posledními prezidentskými volbami v USA. V demokratické straně jsou dva hlavní kandidáti - ministryně Hillary Clintonová a senátor Bernie Sanders, a právě jeho příznivce a obecně celou jeho kampaň dokument zachycuje. Režisér Lionell Rupp a producent Michael David Mitchel se do USA vydali dvakrát - před tím než byly volby ve státě New York, které rozhodovaly o tom, kdo zvítězí i v dalších okresech, a poté před sjezdem demokratů, kde bylo rozhodnuto, že jejich kandidátem bude dnes už bývalá ministryně zahraničí.

Dokument je většinou složen z reportážních záběrů, tvůrci do snímku nezasahují, pouze nezávisle pozorují dění okolo sebe. Průvodcem je partnerská dvojice, která horlivě podporuje Sanderse - chodí po bytech regirovaných demokratických kandidátů, roznáší samolepky a přesvědčuje lidi na ulici. Ačkoli jsou vidět režisérovy sympatie s prezidentským kandidátem, podařilo se mu věrohodně a nenásilně zachytit emoce Američanů, kteří před volbami celé dny zadarmo pracují pro svého kandidáta, a zklamání i rozhořčení, které přichozí potom, co neuspěje. Na snímku je vidět, že byl natočen rychle a intuitivně, nic není těžkopadné ani nahrané. (Dohromady tvůci filmovali pouze 11 dní.) Kampaň je jednoduše svědectvím o kandidatuře jednoho muže, který bohužel, jako všichni poražení, bude v budoucnu zapomenut, a to je na snímku opravdu cenné.

Hodnocení: 70%

Nejlepší ženský výkon v Cannes i ve Varech (Odnikud)

Německý film Odnikud vypráví o rasové nenávisti, která je i dnes součástí Německa. Hlavní hrdinka Katja se rozhodla vzít si svého drogového dealera Nuriho v naději, že už se k prodeji omamných látek nikdy nevrátí. A opravdu, o několik let později spolu spokojeně žijí v hamburské turecké čtvrti i se synem Roccem. Katjini nejbližší ale tragicky zahynou, potom co někdo nastraží bombu před Nuriho obchod. Katja se musí vyrovnat se smrtí rodiny, ale zároveň se snaží pomoct vyšetřovatelům dopadnout vraha, nejdříve za pomoci policie a soudů, a později sama.

Podmanivý příběh s akutální tématikou je sám o sobě velmi dobře zpracován. Postupně nám odhaluje důvody jednání postav, takže se divák nemá šanci nudit. Každý moment v ději i ve scénáři je dopředu promyšlený. Mnoho událostí, které nejdříve divák nepovažuje za důležité, se později ukáže jako klíčových. Opravdovým tahounem filmu je ale Diane Krugerová, která poprávu letos získala za tuto roli hlavní cenu za nejlepší ženský výkon na festivalu v Cannes. Díky herečce se s Katjiným jednáním, které vždycky není v mezích zákona, jsme schopni ztotožnit a chápat všechny pohnutky její postavy. Krugerové se podařilo působivě vystihnout neuvěřitelnou škálu emocí a stala se opravdovým klenotem nejnovějšího filmu Fatiha Akina, od kterého diváci nemohou odtrhnout zrak.

Hodnocení: 80%

