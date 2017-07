Karlovy Vary 2017: Původně jsem myslel, že přes Caseyho jen hodíme prostěradlo, ale to vypadalo hloupě, řekl David Lowery 

Přízrak by se dal označit za filozofické zamyšlení o čase lehce ovinuté jednoduchým příběhem a zpracované do filmové podoby. O ději jako takovém se dá mluvit jen v prvních minutách, kdy vidíme, jak partnerská dvojice žije v domě, ve kterém občas zaslechnou podivný zvuk. Muž ale za záhadných okolností zemře v autě a ženě nezbývá nic jiného, než se smířit s osudem. Affleck ale v podobě Přízraku stovky let bloumá domem, jelikož nemůže najít klid. "Děj je inspirován mým stěhováním z Texasu do Los Angeles. Scénář jsem měl napsaný za pár dní a teprve potom mě napadlo, že tam musím mít Caseyho," prozradil Lowery.

"Já si vybírám filmy podle režiséra a scénáře a u Přízraku jsem hned věděl, že obojí je mi sympatické. V Davidově filmovém světě si připadám jako doma, líbí se mi, jak ho vytváří," okomentoval to herec, který si zahrál třeba v Dannyho parťácích nebo v Místu u moře, za druhý jmenovaný snímek získal i Oscara. "Místo u moře pro mě byla výzva, což většinou znamená, že to bude stát za zhlédnutí," okomentoval zatím svůj nějvětší herecký úspěch.

Casey Affleck je ale ve filmu vidět v podstatě jen několik minut, zbytek času se schovává v kostýmu ducha. "Většinu času jsem pod tou látkou opravdu já, ale párkrát mě někdo vystřídal," přiznal herec. "Byla pro nás výzva vytvořit výraznou hlavní postavu, která vlastně není vidět, bylo zajímavé sledovat, jak si herec poradí, když ho zbavíte obvyklých prostředků. Nikdy jsme si ale neříkali, že bychom ho měli ukázat, jenom protože je to Affleck," doplnil David Lowery. Ačkoli kostým vypadá jen jako kus látky, vytvořit ho bylo složité. "Původně jsem měl představu, že na něj jen hodíme prostěradlo a vyřízneme díry pro oči, to ale vypadalo hloupě. Nakonec kostymérka Annel Brodeurová vytvořila poměrně propracovaný kostým. Měl vyztuženou hlavu a místo očí malé obrazovky, aby Casey viděl," řekl režisér.

Druhou hlavní postavu, partnerku Caseyho Afflecka, pak ztvárnila Rooney Mara. "Rooney je expresivní a záhadná a myslím, že byla dokonalá pro tuhle postavu, dokáže totiž naprosto přirozeně předvést neuvěřitelné množství emocí," ohodnotil svoji kolegyni Casey Affleck.

David Lowery spolupracoval s Caseym Affleckem už třikrát. Nejprve na snímku Ain't Them Bodies Saints o milencích, kteří jsou po neúspěšné loupeži dopadeni a se kterým přijel do Karlových Varů před čtyřmi lety. I v tomto filmu si zahrála Ronney Mara. Naposledy spolu Lowery a Affleck pracovali na ještě nedokončeném snímku Old Man and the Gun. "Momentálně se čeká, než se vrátím z Evropy, abychom mohli začít stříhat. Zase to bude experimentální film, ve kterém si zahrál i Robert Redford. Snad budeme hotoví v příštím roce," oznámil Lowery. Mimo to také Lowery režíroval rodinný snímek Můj kamarád drak v produkci Walt Disney Pictures.

