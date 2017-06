Karlovy Vary 2017: 15 filmů, které byste si neměli nechat ujít  

Premiéra

Na začátek festivalu se divákům ve světové premiéře představí nejnovější snímek Přízrak amerického režiséra Davida Loweryho. Film vypráví o přízraku, který ztratil milovanou osobu a po staletí se snaží najít klid. Hlavní role ve filmu, který je označován za nejoriginálnější snímek letošního festivalu Sundance, ztvárnili Casey Affleck a Rooney Mara. David Lowery i Casey Affleck budou hosty festivalu a osobně film uvedou v neděli 2. července.

Film bude v rámci MFF KV uveden v neděli 2.7. ve 14:00 ve Velkém sálu, v úterý 4.7. v 19:00 v Kinosálu Pupp a v pátek 7.7. v 19:00 v Kinosálu Národního domu.

Velká očekávání

V druhé částí MFF KV v rámci sekce Zvláštní uvedení budou moci návštěvníci vidět debut amerického režiséra Taylora Sheridana se jménem Wind River. Hlavní roli stopaře Coryho Lamberta, který najde v indiánské oblasti mrtvou ženu a poté pomáhá agence FBI s vyšetřováním vraždy, zahrál Jeremy Renner – další z hostů festivalu. Herec film osobně uvede v pátek 7. července.

Film bude v rámci MFF KV uveden v pátek 7.7. ve 15:00 ve Velkém sálu a v sobotu 8.7. v 19:00 v Kinosálu Národního domu.

Režisérská osobnost

Novou režisérskou osobností, která navštíví i karlovarský festival, je Trudie Stylerová. Ve filmovém světě je známá spíše jako producentka filmů Podfu(c)k Guye Ritchieho nebo Moon Duncana Jonese. V roce 2011 založila i produkční společnost Maven Pictures, ve které vznikl i snímek American Honey. Letos poprvé vystupuje i jako režisérka filmu Obludárium, o chlapci, který se snaží odlišovat od svého okolí a je za to „po zásluze“ potrestán šikanou. Toho ale jen utvrzuje v tom, že nechce být stejný jako ostatní.

Film bude v rámci MFF KV uveden v sobotu 1.7. ve 22:30 v sále Lázně III, v úterý 4.7. ve 22:00 v Kinosálu Pupp a v pátek 7.7. v 16:00 v Karlovarském městském divadle.

Herecké obsazení

Snímek Oklamaný jde do kin v celé české republice 13. července, ale ještě před tím ho mohou vidět návštěvníci karlovarské filmové přehlídky. Historické drama vypráví příběh o zraněném vojákovi, který se dostane do odlehlého dívčího internátu a uzdravuje se tam. Čím déle tam je, tím víc vzrůstá boj o jeho pozornost mezi obyvatelkami domu. V jednoduchém příběhu vynikají ženské hrdinky v podání Nicole Kidmanové i Kirsten Dunstové, role vojáka se pak zhostil Collin Farrell.

Film bude v rámci MFF KV uveden v pondělí 3.7. ve 23:00 ve Velkém sálu, ve středu 5.7. v 22:00 v Kinosálu Pupp a ve čtvrtek 6.7. v 10:00 v Kinosálu Národního domu.

Dokument

Mezi dokumenty letos vyniká švýcarský snímek Kampaň o příznivcích demokratického kandidáta na prezidenta Bernieho Sanderse, který ukazuje, jak fungují volby v USA. Z české distribuce by si potom návštěvníci neměli nechat ujít Svět podle Daliborka od Víta Klusáka. Dokument popisuje stylizovaný portrét českého neonacisty.

Film Kampaň bude v rámci MFF KV uveden v pondělí 3.7. v 15:30 v kinu Čas a v úterý 4.7. v 17:00 v kinu Drahomíra.

Film Svět podle Daliborka bude v rámci MFF KV uveden v neděli 2.7. v 22:30 ve Velkém sále a v pondělí 3.7. v 11:30 v kinu Drahomíra.

Zajímavý příběh

Další snímek pod názvem Tarzanova varlata patří na pomezí dokumentu a filmové eseje. Snímek ukazuje dvě události, která se děly/dějí na stejném místě. Ve hlavním městě dnešní Abcházie prý kdysi probíhaly pokusy o křížení člověka a opice, dnes se tu na opicích zkouší nová léčiva. Na pozadí tohoto příběhu se film zamýšlí nad vztahem člověka k primátům, vlivem ideologických dogmat a etiky ve vědě.

Film bude v rámci MFF KV uveden v pondělí 3.7. 15:30 v kinu Čas a v úterý 4.7. ve 14:00 v kinu Drahomíra.

České želízko v ohni

V hlavní soutěži MFF KV letos Českou republiku zastupuje snímek Václava Kadrnky Křižáček. Filmová adaptace básně Jaroslava Vrchlického vypráví poetický příběh o Jeníkovi, který odchází z domova, aby dosáhl Svaté země. Za ním vyráží jeho otec Bořek v podání Karla Rodena, nemůže ovšem syna najít a postupně ho přemáhá beznaděj. Film se dostane do českých kin 3. srpna.

Film bude v rámci MFF KV uveden ve středu 5.7. ve 20:00 ve Velkém sále, ve čtvrtek 6.7. v 13:00 v kinosále Pupp a v sobotu 8.7. v 11:30 v kině Drahomíra.

Česká klasika

Pokud už vás omrzí všechny zahraniční premiéry a slavní hosté, můžete vyrazit za českým oscarovým filmem Obchod na korze. Příběh truhláře Brtka, který ve svém krámku, který získal po židech, najde vdovu Lautmanovou, není třeba představovat. Snímek Jána Kadára a Elmara Klose, který už dlouho patří do zlatého fondu českého kinematografie, bude na MFF KV promítán ve světové premiéře z nově digitálně restaurované kopie.

Film bude v rámci MFF KV uveden v sobotu 1.7. ve 14:00 ve Velkém sále, v úterý 4.7. v 19:30 v sále Lázně III a ve čtvrtek 6.7. v 10:30 tamtéž.

Světová klasika

Stejně jako u nás vyniká nad ostatní snímky Obchod na Korze, ve světovém měřítku se mezi filmy, které „musíte vidět“, řadí Správce Sanšó režiséra Kenji Mizoguchiho. Žena a její dvě děti padnou do rukou obchodníků s otroky, matka skončí na ostrově Sado a děti jsou odvezeny do pracovního tábora, jemuž velí správce Sanšó. To je ve stručnosti dějová kostra jednoho z nejznámějších japonských snímků, který je na MFF KV promítán v sekci Pocta Kendžimu Mizoguchimu.

Film bude v rámci MFF KV uveden v neděli 2.7. v 10:00 a ve čtvrtek 6.7. v 13:00 v Karlovarském městském divadle.

Zahájení/konec

Letošní festival bude zahájen netradiční komedií amerického režiséra Michaela Shorwaltera Pěkně blbě. Snímek ukazuje dilema mladého Kumaila, který se zamiluje do Američanky Emily a chce se stát stand-up komikem, v to mu ale brání jeho rodina a tradice. Na závěr festivalu čeká návštěvníky jedno z nejlepších sci-fi dramat dnešní doby Příchozí od režiséra Denise Villeneuva. Film vypráví o mimozemšťanech, kteří se snaží předat svou moudrost lidem, a diváci už ho mohli vidět i v českých kinech. Jednu z rolí v něm ztvárnil i Jeremy Renner, host MFF KV.

Film Pěkně blbě bude v rámci MFF KV uveden v pátek 30.6. v 19:45 v Malém sále a v 20:00 v Kongresovém sále, a v pátek 7.7. v 19:00 ve Velkém sále.

Přesný čas promítání snímku Příchozí v době uveřejnění tohoto článku nebyl k dispozici.

Něco trochu jiného

Formou nad ostatními vyniká první thriller českého internetu o pěstitelích konopí s názvem Pěstírna režiséra Andyho Fehu, který je rozdělen na osm částí a vysílá ho internetová televize Stream.cz. Jeho závěr, díl devátý s názvem Atrapa, ale budou moci vidět (společně s ostatními díly) v premiéře návštěvníci MFF KV. Něco trochu jiného je i snímek 78/52, o tom jak byla natáčena ikonická scéna ve sprše ze snímku Psycho Alfreda Hitchcocka.

Film Pěstírna bude v rámci MFF KV uveden v sobotu 1.7. v 18:30 v Malém sálu a v pátek 7.7. v 16:00 v Kongresovém sále.

Film 78/52 bude v rámci MFF KV uveden v sobotu 1.7. ve 21:30 v kinu Čas, v úterý 4.7. ve 23:00 ve Velkém sále a v pátek 7.7. v 10:00 v Karlovarském městském divadle.

Zvláštní uvedení

Mezi další snímky zařazené do sekce Zvláštní uvedení patří kanadský dokument Jmenuji se Heath Ledger, který je na festivalu vysílán v evropské premiéře. Snímek o herci, ikonickém představiteli Jokera, který tragicky zemřel před devíti lety, ukazuje nejen jeho život, ale i jeho pohled na svět.

Film bude v rámci MFF KV uveden v sobotu 1.7. v 11:30 ve Velkém sále a ve čtvrtek 6.7. v 11:30 tamtéž.

Foto: Ze snímku Wind River (zdroj: MFF KV)

30.6.2017 | Dominika Kubištová