Předskokani Depeche Mode se chystají na svůj samostatný pražský koncert  

Vydání nového studiového alba plánují rockeři z The Horrors na druhou polovinu září. Deset zbrusu nových skladeb pak vyjedou představit živě svým fanouškům na podzimní turné, během něhož zavítají rovněž do České republiky. Zahrají zde 29. listopadu v pražském Futuru.

Nové album má být překvapivě asertivní. Kapela již představila majestátní skladbu Machine i singl Something To Remember Me By. Deska V má ukázal The Horrors v té nejlepší formě, na vrcholu sil a s pocitem naprosté osvobozující tvůrčí svobody. “Je to risk. Ale život bez riskování je nuda. Je to antiteze tvořivosti, pokud tušíte, co budete pokaždé dělat,” říká Faris Badwan, frontman energické bandy.

Již pátou nahrávku kapely si vzal na starost producent Paul Epworth, který spolupracoval s takovými hvězdami, jako je Lorde, Rihanna, Adela, Coldplay, U2 či Paul McCartney. “Přestože jsme kdysi začínali s punkově garážovým zvukem, vždycky jsme toužili experimentovat a zkoumat hudební možnosti,” vysvětluje žánrový posun skupiny basák Rhys Webb.

Vstupenky na koncert budou k zakoupení od 30. června v internetovém předprodeji za 690 korun. Na místě si pak zájemci ještě o stovku připlatí.

28.6.2017 | Barbora Bittnerová