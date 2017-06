The Offspring téměř čtvrt století od prvního českého koncertu opět rozburácí českou metropoli!  

První tuzemský koncert skupiny The Offspring proběhl v roce 1998 v dnes již neexistujícím pražském klubu U zoufalců, kde počátkem devadesátek hrály i kapely Agnostic Front a Chumbawamba, tehdy v České republice naprosto neznámé formace. The Offspring zde vystoupili těsně před vydáním svého přelomového alba Smash. Od té doby už uplynulo mnoho času. Z tehdejších náctiletých fanoušků jsou dospělí lidé, kteří na doby, kdy byla kapela jejich srdeční záležitostí, vzpomínají možná s nostalgií a úsměvem na rtech.

The Offspring samozřejmě od té doby navštívili Českou republiku znovu. Naposledy potěšili své fanoušky před rokem festivalovým setem na Rock for People. Nyní se vrací s plnohodnotným koncertním playlistem, na němž nebudou chybět jejich nejznámější hity a možná ani nové kousky z připravovaného alba. Přesně na to se mohou těšit návštěvníci pražského koncertu, který proběhne 23. srpna v Malé sportovní hale. Spolu s The Offspring vystoupí i německo-švédská punk-rocková kapela Newdrive a britští The Bottom Line.

Kapela během své dlouhé hudební kariéry odehrála více než 1100 vystoupení po celém světě a nahrála devět studiových alb, kterých se prodalo přes 40 milionů kopií. Do širšího povědomí se dostala díky svému třetímu albu Smash, které se v roce 1994 stalo nejprodávanější deskou nezávislého vydavatelství. Poslední nahrávkou potěšila své fanoušky v roce 2012, kdy vyšla Days Go By.

Fanoušci si jistě pamatují songy jako Pretty Fly, Self Esteem, Come Out And Play (Keep ‘Em Separated), The Kids Aren’t Alright či You’re Gonna Go Far, Kid. A znovu si je budou moci užít v živém podání již o prázdninách! Vstupenky jsou k dostání v internetovém předprodeji za 890 a 1 290 korun.

28.6.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout