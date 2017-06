Metronome festival 2017 je za námi. S holešovickým Výstavištěm se rozloučili koncertem skvělí Kasabian

Ve druhý, horký festivalový den se představilo celkem 23 interpretů, kteří návštěvníkům nabízeli vystoupení nejrůznějších žánrů od alternative až po hiphop. Vedro však návštěvníky zahánělo spíše do stínu pod stromy, a zdálo se tak, že nápor slunce pod podii zvládají jen ti nejskalnější fanoušci. A jako by se sobotní horké počasí podepsalo i na náladě příchozích. Kvůli tomu celá atmosféra druhého festivalového dne působila jakýmsi unaveným, ospalým dojmem, ze kterého ji vytrhlo snad až vystoupení Young Fathers v půl osmé. Začněme ale popořadě.

Sobotní program odstartoval už od jedné hodiny. Mezi prvními se představili Somali Yacht Club či Adrian T.Bell. Následovaly dva očekávané koncerty – na Park Stage vystoupila zpěvačka Lenny a začala hned jednou z jejích nejznámějších písní Lover, při které dokonce do pomalu se rozrůstajícího publika vystřelovaly konfety. Nakonec zpěvaččin nakřáplý hlas zpívající hity jako Hell.o či All My Love přilákal k podiu početný dav posluchačů. Po vystoupení Lenny se diváci přesouvali na Metronome Stage, na níž vystoupil David Koller, který si k sobě přizval i dva hosty – slovenskou zpěvačku Katarzii a českého rappera Kata.

V podvečer druhého festivalového dne vystoupila skupina Lanugo, která přijela pouze v pěti členech, ovšem vynahradila to sedmičlenným orchestrem za zády. Na celkem nešťastně řešené New stage se představili rockeři The Pretty Things, kteří Metronomu předvedli pořádnou nálož starého dobrého britského rock'n'rollu. The Pretty Things, jenž byli v 60. letech společně s Rolling Stones jednou z nejvýznamnějších britských kapel, o chvíli později, na hlavní stagi, vystřídalo sympatické alternative/indie rockové duo Blood Red Shoes. Na Park stage se dále představilo těleso Klara & The Pop, za nímž se skrývala bývalá členka kapely Toxique Klára Vytisková, která s sebou jako hosta přivedla držitele americké Grammy varhaníka Ondřeje Pivece.

V půl osmé, kdy začalo konečně pomalu zapadat slunce, vystoupili na Metronome stage Young Fathers. Hned po prvních ohlušujících tónech bubnů muselo být všem jasné, že půjde o mimořádný zážitek. Hiphopeři díky excelentním výkonům doslova rozhýbali dosud poměrně líné a nespolupracující publikum, které si nakonec v několika stovkách vychutnávalo hodinové vystoupení těchto divokých skotských hiphoperů. Během přípravy Metronome stage na hlavní hvězdy večera vystoupily ještě Alice Phoebe Lou, Android Asteroid a na New stage se již podruhé v Česku představila i nadějná zpěvačka Shells, která si i přes dvacetiminutové zpoždění a problémy se zvučením získala publikum svým nenuceným vystupováním a krásným hlasem, který označuje stanice BBC Radio 1 právoplatně za andělský.

Metronome festival se pomalu blížil do svého závěru a zraky fanoušků se začaly upínat k Metronome stage. Tam po pár minutách zpoždění obří světélkující srdce nad podiem ohlásilo příchod kapely, která svým novým albem For Crying Out Loud boří britské hudební žebříčky. I když se koncert nesl v duchu právě nového alba, kapela nezapomněla ani na své staré hity, se kterými se dostala do povědomí fanoušků po celém světě. Zazněly tak i písně jako Underdog, Rewired, Empire či Shoot the Runner. Kasabian zkrátka předvedli ohromující energickou show, při které neúnavně sázeli jednu píseň za druhou bez zbytečného protahování, za což se jim několikatisícový dav před podiem odvděčil neustálým tancováním a zpíváním, čímž si vynahradil celodenní lenošení ve stínu.

Kasabian byli zkrátka dokonalou tečkou za festivalem, který ovšem kromě nich a Stinga jinak nenabídl žádnou velkou senzaci. To, co festivalu chybělo přes den, pak právě oba headlineři vynahrazovali návštěvníkům v noci, což se jim nakonec přeci jen dařilo skvěle. Nicméně bez nich by se stal Metronome festival jen jakýmsi dalším poměrně nudným pražským víkendem. Po druhém ročníku Metronomu už je přeci jen nejspíš jasné, že pro něj dotáhnout velké české festival jako Colours of Ostrava a Rock for People nebude snadné, i když potenciál krásného místa plného zeleně uprostřed urbanistické Prahy by dokázal přilákat pozornost více diváků. Stejně jako zajímavěji postavená hudební produkce „největšího hudebního víkendu v Praze“, jak Metronome nazývají sami organizátoři.

25.6.2017 | Tereza Michalcová