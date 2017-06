Divadelní léto pod plzeňským nebem oslaví desáté narozeniny. Zahájí je tanečním programem 

Divadelní léto pod plzeňským nebem si pro Plzeňany i návštěvníky této západočeské metropole připravuje premiérovou inscenaci zasazenou přímo do kulis historického centra Plzně. Na pódiu pod širým nebem se tento rok představí inscenace Akvabely v hlavních rolích s Bronislavem Kotišem, Zdeňkem Rohlíčkem a Michalem Štěrbou. Autorem hry je David Drábek a režie se ujal Vilém Dubnička.

Kromě hlavní inscenace, která bude mít premiéru 1. července, se mohou divadelní fanoušky těšit i na reprízy her Don Quijote a Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor, zlý pes! Festival odstartuje ale již 20. června taneční inscenace Ghana zrána, kterou si organizátoři připravili pro své návštěvníky jako doprovodný program. “Vedlejší program má dva cíle: přivést do hlediště Divadelního léta mladé, nekonformní a náročnější publikum, především ale ukázat našim divákům, tvořícím stabilní diváckou základnu činoherních inscenací, že ani jiných jevištních forem se není třeba bát,” vysvětluje Marcela Mašínová, ředitelka festivalu.

Inscenaci Ghana zrána připravil festival ve spolupráci s Tancem Praha a je společným dílem ghanských a českých umělců. Hra nabízí dialog kultur dvou kontinentů a vychází ze zkušeností odlišných osobností tanečníků, kteří vystupují ve velmi úzké spolupráci s hudebníky. Návštěvníky chce nakazit nakažlivou energií, rytmem a úsměvem, které si z představení ponesou na tváři. “Doufáme, že divák, který zhlédne představení Tance Praha pod širým nebem, si pak najde cestu na další taneční představení, která se konají třeba v Moving Station, nebo v Papírně,” dodává Mašínová.

Vstupenky na inscenaci Ghana zrána seženete v internetovém předprodeji za 50 korun. Vstupenky na Akvabely pak v rozmezí od 500 do 980 korun a na reprízy starších her od 250 do 490 korun.

17.6.2017 | Barbora Bittnerová