Forum Karlín dojedou v listopadu rozbořit kapely Five Finger Death Punch a In Flames  

A pořadatelé slibují opravdový střet titánů, který se nevyhne ani České republice, kam obě kapely dorazí 26. listopadu. Koncert proběhne ve Foru Karlín. “V současné době hrajeme na všech evropských festivalech a toto úžasné období si velmi užíváme,” vysvětluje kytarista Five Fingers Death Punch Zoltan Bathory, “jelikož davy našich fanoušků zpívají všechny texty s námi, cítíme, že se Evropa skutečně stává naším druhým domovem. Nemůžeme se dočkat, až se sem na podzim vrátíme, a to obzvláště s In Flames, což je jedna z mých oblíbených skupin. Bude to něco opravdu nevídaného.”

“Nemůže být lepší způsob, jak zakončit tento rok než evropským turné s Five Finger Death Punch. Bude to neopakovatelné turné,” dodává Anders Fridén, zpěvák In Flames. Obě kapely s sebou na koncertní šňůru přizvaly ještě jednoho speciálního hosta. Tím je kalifornská skupina Of Mice & Men, která na sebe nedávno upozornila dvěma novými skladbami Back To Me a Unbreakable.

Kapela Five Finger Death Punch naposledy potěšila fanoušky studiovým albem v roce 2015. Nese název Got Your Six a úspěch s ním slavila v celé řadě hitparád. Mezi největší hity skupiny patří Battle Born, Wrong Side Of Heaven či Lift Me Up, v němž se představil i Rob Halford z Judas Priest. In Flames, death metalová senzace ze Švédska, je součástí hudební scény již od roku 1990 a na kontě má 12 studiových alb, z nichž poslední Battles vyšlo v listopadu minulého roku.

Vstupenky na jsou k dispozici od 16. června. Zájemci je seženou v internetovém předprodeji za 1 490 korun.

17.6.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout