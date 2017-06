Už je to jedenáct let, kdy Blesk McQueen pod vedením Johna Lassetera poprvé zabloudil do Kardanové Lhoty, poznal Buráka a doktora Hudsona a začal vyhrávat závody nejen o dětská srdce. Potom ho do pomyslné filmové honičky vyslaly stáje Disney a Pixar znovu v roce 2011, tentokrát do zahraničí. A teď se pod jménem Auta 3 příběh vrací jako zkušený filmový závodník na plátna kin s nadějí, že obhájí minulá vítězství a opět získá zlatý filmový píst/globus.