Paramore a Evanescence - festival Rock for People zveřejnil harmonogram 

Festival Rock for People oficiálně svůj program zahájí v úterý 4. července, nicméně pro všechny nedočkavce se v pondělí 3. července se koná Večírek pro nedočkavé. Všichni, kteří jsou natěšení na hlavní program, se mohou naladit na tu správnou hudební vlnu právě během Večírku pro nedočkavce, kdy bude porota od 15:45 vybírat nejlepší kapelu v mezinárodní soutěži Planetrox, jejíž vítěz si zahraje na festivalu Envol et Macadam v kanadském Quebecu. Tento den bude otevřená Jack Daniel’s stage a Muzikus stage, na kterých vystoupí čtrnáct kapel, konkrétně například The Chanckers, Skyline či Cocaine Party. Na závěr se můžete těšit na bubeníka skupiny Mandrage Matyáše Vordu alias DJ Dead Sailora.

První oficiální festivalový den, úterý 4. července, zahájí na hlavní scéně domácí kapela Sto zvířat. Na RFP stage v tento den také vystoupí jihoafričtí Die Antwoord. Opomenout však nemůžeme ani vsetínskou partičku Criminal Colection, kterým bude od 14:45 patřit Motorola stage. Návštěvníci se mohou těšit také na koncert zajímavého tanečně-elektronického projektu z Madridu, Gomad! & Monster, který po půlnoci zahraje na druhé největší scéně – KB stage. To však zajisté není vše, hlavní stage bude patřit také americkým držitelům Grammy Cage the Elephant či Moose Blood. Na druhé stage vystoupí také například Cocotte minute či kanadští Comeback Kid.

Na Jack Daniel’s Stage proběhne soutěž Czech Fresh, během které vystoupí čtyři finálové české kapely, jež vybral zástupce renomované britské agentury United Talent Agency. Čtyřmi finalisty jsou Thom Artway, Klara & The Pop, Euphonix a Lake Malawi. Návštěvníci vyberou tu, se kterou bude agentura spolupracovat na tom, aby vítěz prorazil na evropské scéně.

Druhý večer, 5. července, bude patřit hned několika headlinerům, a to například diváky žádané legendární americké kapele Paramore. Nebude chybět však ani americká hard rocková čtveřice Mastodon, která bývá občas přirovnávána k o něco slavnější Metallice. Druhý den RFP završí fenomenální beatboxer z Melbourne Dub FX, který před čtyřmi lety vystoupil například na festivalu Colours of Ostrava. Návštěvníci však nebudou ochuzeni ani o programovou stálici Vypsanou Fixu. Značnou dávku energie jistě přivezou například Slaves či manchesterští art-pop-punkoví Spring King.

Poslední den festivalu vyvrcholí koncertem americké goth-rockové legendy Evanescence oceněné dvěma Grammy. Než však na pódiu vystoupí uhrančivá Amy Lee, vystřídá se na hlavní scéně hned několik skvělých hudebníků. Těmi jsou rozhodně Three Days Grace či Foster the People. Americký stereotyp nabourají němečtí Eskimo Callboy hrající metalcore řízlý post-harcorem a eletronikou s texty tematicky se pohybujícími zejména v trojúhelníku mejdan-chlast-sex. Svůj styl sami s nadhledem nazývají “porno metal”.

I ve čtvrtek bude na festivalu zastoupena česká hudební scéna. Na KB stage vystoupí například Lenny, držitelka mnoha letošních Andělů, Skywalker či Debbi. RFP stage otevře Michal Malátný s Kolínským Big Bandem. Před půlnocí můžete zapařit na Jack Daniel’s stage společně s Prague Conspiracy. Zmínit musím i pětičlennou brněnsko-pražskou pop-rock alternativní formaci We on the Moon.

Aktuální cena celofestivalové vstupenky je 2000 Kč. V prodeji jsou už také jednodenní vstupenky či kombinované lístky na festival a do kempů nebo combotickety na Rock for People a slovenský festival Pohoda. Pro více informací či nákup vstupenek navštivte www.rockforpeople.cz.

12.6.2017 | Katka Čajanková Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout