Svérázní Mew představí v Praze novou desku Visuals  

Dánská partička Mew není zvyklá přicházet každý rok s novým albem. Fanoušci si vždy musí čtyři, pět let na další nosič počkat. Proto bylo překvapením, když kapela oznámila vydání nového alba necelé tři roky od předposledního +- . “Koncerty po vydání tohoto alba byly naším tvůrčím vrcholem, skládali jsme nové písně během turné a ten oheň se rozhořel,” vysvětluje frontman kapely Jonas Bjerre, “změna obvyklého cyklu nám připadala správná a chtěli jsme novou desku natočit spontánně, aby se na ní odrazila ta energie, kterou jsme cítili. Nechtěli jsme prostě čekat tři nebo čtyři roky.”

Desku Visuals si skupina sama nahrála i produkovala. Příprava jim zabrala necelý rok a každá z písniček má malý příběh a je svéráznou kapitolou nového alba. Posluchači se dočkají třeba euforické balady Nothingness And No Regrets, popového songu The Wake Of Your Life a dalších devíti písní, v nichž se odráží nejistý stav tohoto světa. “Sedmý studiový výlet Mew je vítězstvím nejen sám o sobě, je také důkazem toho, jak silní a zvláštní Mez zůstávají,” chválí nový počin magazín Pop Matters.

Nové album vyjedou Mew představit na turné, během něhož se zastaví také v České republice. Fanoušci se na ně mohou těšit 27. listopadu v Lucerna Music Baru. Vstupenky jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 440 korun. Na místě si v den konání koncertu zájemci připlatí, cena se totiž vyšplhá na 540 korun.

12.6.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout