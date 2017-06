Smrtihlav jako by byl slepencem dvou samostatných filmů – první z nich je životopisný snímek o neúspěšném, náruživém vojákovi, kterému v kariéře pomůže právě rozmáhající se ideologie nacionálního socialismu, druhou půlku tvoří typické válečné drama s výrazným romantickým prvkem vyprávějící Čechům dobře známý příběh dvou statečných parašutistů.

O ději netřeba více se rozepisovat, stačí být obeznámen se středoškolským učivem dějepisu o 20. století. Samotný příběh vzestupu Reinharda Heydricha bude možná v tomto případě pro české publikum přitažlivější, neboť předchozí snímky, např. Atentát režiséra Jiřího Sequense nebo loňský velkofilm Anthropoid od Seana Ellise, se jeho předválečné minulosti striktně vyhýbaly. Pro diváky je určitě přínosné ukázat, že za vším napáchaným zlem de facto stála šedá eminence v podobě Heydrichovy manželky Liny von Osten.

Ze Smrtihlava by tak mohl být znamenitý film, kdyby se ovšem netvářil jako filmová adaptace Binetova románu. Jak známo, hodnotným knihám je při výběru filmového námětu nejlepší vyhnout se obloukem, pokud vašim cílem není fiasko. Když si výsek z protektorátní historie, na který jsou našinci (o historicích ani nemluvě) tolik hákliví, vezmou do parády hollywoodští filmaři, nemůže z toho (většinou) vzejít nic dobrého.

I když přimhouříte oči nad historickými nesrovnalostmi, kterým se zřejmě vyhnout nelze (např. že by atentát proběhl před holešovickou tržnicí), některé rozpory se skutečností vyloženě bijí do očí. Ústřední herec Jason Clarke má diametrálně odlišnou postavu od útlého Heydricha, představitelé Kubiše a Gabčíka vypadají na patnáct (ačkoli ve skutečnosti jim bylo skoro třicet), falešný zpěv české hymny je bez komentáře – atmosféru také výrazně poškozuje angličtina míchaná s německými výrazy, která by se přeci v dnešní době dala předabovat.

Klasických filmových nešvarů tak nebylo v tomto snímku zrovna poskrovnu. Renomé jim může zvýšit jen bravurní Rosamund Pike, ztvárňující chladnou a pragmatickou Linu, jež svůj obrovský talent prokázala ve tři roky starém thrilleru Zmizelá, či pár výjimečně podařených scén, třeba emočně vypjatá část v kryptě kostela, kdy se dvojice atentátníků marně snaží prokopat do kanálu, kterým by se dostali do bezpečí.

9.6.2017 | Kristýna Čtvrtlíková