U2 brzy zahájí své velké turné! Do Evropy ale dorazí až v červenci

Irská kapela U2 letos slaví již 30. výročí od vydání svého asi neznámějšího alba The Joshua Tree, z něhož pochází i jeden z jejích největších hitů With or Without Your. A toto významné jubileum vyjíždí oslavit se svými fanoušky na velké turné, které odstartuje v kanadském Vancouveru a v červenci se přesune i do Evropy.

Obrovské hity, energická show, vyprodané stadiony, filantropie i rozsáhlá sbírka slunečních brýlí zpěváka Bono Voxe - to je to, co se vybaví všem fanouškům, když se řekne název kapely U2. Album The Joshua Tree, jehož 30 let na turné oslaví, vyšlo jako jejich páté studiové album. O jeho kvalitě svědčí mimo jiné i fakt, že se v prestižním žebříčku magazínu Rolling Stone “500 nejlepších alb všech dob” umístil na 26. místě.

Evropská část turné odstartuje 8. července v Londýně. Následovat bude Berlín, Řím, Barcelona, Dublin, Paříž, Amsterdam a Brusel. Praha naneštěstí v seznamu koncertních míst chybí, tudíž se tuzemští fanoušci svých oblíbenců letos pravděpodobně nedočkají. Vyjet za nimi mohou leda do zahraničí. Nejbližší koncert se uskuteční v sousedním Německu, v rámci speciálního zájezdu si mohou zájemci ale zajet i na londýnský Twickenham Stadium, kde populární U2 vystoupí 9. června.

Koncertní turné kapely U2 je speciální také tím, koho si vybrali za svého předskokana. Tím se totiž stane Noel Gallagher, kytarista již dávno zaniklé kapely Oasis, která obsazovala vrcholy hudebních hitparád svými hity Wonderwall, Stand By Me, Stop Crying Your Heart Out či Don’t Look Back In Anger. Zajímavé předskokany si vybrali U2 také pro americkou část turné, kde s nimi vystoupí třeba Mumford and Sons, The Lumineers či OneRepublic.