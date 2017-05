Prahu zaplavila filmová hudba. Festival Film Music Prague dovezl melodie z vetřelců i japonského anime

Skotský skladatel Craig Armstrong, japonský hudební mág Joe Hisaishi a audiovizuální show s hudbou z filmů o vetřelcích - to byl letošní ročník festivalu Film Music Prague, který zaplnil Prahu filmovými melodiemi ve dnech od 21. do 23. dubna.

Slavnostní zahájení festivalu Film Music Prague proběhlo 21. dubna v Paláci Žofín, kam zavítal skotský hudební skladatel Craig Armstrong, aby dohlédl na to, jak si dirigentka Miriam Němcová a Praga Sinfonietta poradily s jeho filmovou hudbou. Během bohatého programu zazněly melodie ze známých snímků, jako jsou Moulin Rouge, Romeo a Julie, Parfém: Příběh vraha či Velký Gatsby. Když při závěrečné děkovačce přišel publikum pozdravit i sám autor, který po celou dobu koncertu seděl v zadní části sálu, sklidil obrovský potlesk ve stoje.

Hudbu zcela odlišného ražení pak nabídl koncert, který proběhl 22. dubna v pražském Foru Karlín. Ten potěšil především fanoušky populárních filmů o vetřelcích, jelikož na programu byla pouze hudba z nich. A pastva to byla nejen pro uši, ale i pro oči. Melodie, o které se postaral Chuhei Iwasaki a Filmová filharmonie, totiž doplnila vizuální projekce. Ta někdy sice působila až příliš kýčovitě, nicméně místy skutečně působivě doplňovala atmosféru celého večera, který byl skutečně působivý.

Zlatý hřeb celého festivalu přišel ale až v jeho poslední den. To totiž Craiga Armstronga i Vetřelce naprosto zastínil skladatel Joe Hisaishi, který se v České republice představil vůbec poprvé. Ten si celou svou show s názvem The World Of Joe Hisaishi navíc sám dirigoval. Vyprodaný sál Fora Karlín zaplnily originální pohádkové melodie a hudba z populárních anime filmů. Fantastický výkon autora i Filharmoniků města Prahy podtrhla i sopranistka Christina Johnston, která doplnila excelentní hudební složku svým výborným zpěvem. Celkově přinesl celý koncert fantastický hudební zážitek.

Film Music Prague tak letos nabídl skutečně pestrý program plný zajímavých hostů ze světa filmových melodií. Každý den se mohli návštěvníci těšit na zcela odlišný hudební zážitek, tudíž rozhodně nelitoval ani ten, kdo navštívil všechny tři festivalové galakoncerty. Filmová hudba se těší v současné době velké oblibě, o čemž svědčí i fakt, že dva ze tří koncertů byly beznadějně vyprodané.

Foto: Matěj Třasák