Horkýže Slíže slaví 25 let na hudební scéně! Chystají bujaré koncerty i mnoho novinek

Jak lépe oslavit čtvrt století své existence, než pořádnými koncerty se svými fanoušky? Nitranská kapela Horkýže Slíže naplánovala při této příležitosti symbolických pětadvacet podzimních vystoupení, na nichž představí nejen své zlomové hity, ale také zbrusu nové album.

hodnoceno 1x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Jedno narozeninové turné má kapela Horkýže Slíže již za sebou. “Rád bych jménem kapely poděkoval za fantastickou atmosféru, nabitou vzájemnou energií, kterou nám naši fanoušci připravili na všech pětadvaceti koncertech a která nám všem udělala velkou radost,” sdělil za kapelu Petr Fořt, organizátor turné. “Byl to teprve začátek a věříme, že i dárky a překvapení, které jsme si pro fanoušky připravili v rámci naší společné oslavy, jim přinesou stejné potěšení,” dodává. Horkýže Slíže totiž chystá pro fanoušky mnoho dalších novinek.

Tento rok totiž vyjde nová deska, která ponese název Pustite Karola. Publicista Jaroslav Špulák pak připravuje knihu s názvem Kontiňu… pokračujeme, která by měla vyjít ještě před prázdninami. Svým čtenářům nabídne pohled do zákulisí fungování této populární kapely. No a jak završit tento “slavnostní” rok jinak, než velkolepým koncertním turné, během něhož opět v symbolicky 25 městech představí svou nejnovější desku?

Na turné je doprovodí kapela Zakázaný ovoce i metalový projekt Mean Messiah. Koncertní šňůra odstartuje 13. října v kulturním domě v Herálci. Na svou energií nabitou show se ale může těšit i Kolín, Pardubice, Brno, Hradec Králové, Ostrava, Trutnov a další. Hned dva koncerty chystá kapela v plzeňském DEPO2015. Turné pak završí velkým pražským vystoupením, které proběhne 14. prosince v Malé sportovní hale.

Termíny turné: