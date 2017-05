Jmenuji se Lucy Bartonová je nový román od držitelky Pulitzerovy ceny

Newyorčanka Elizabeth Stroutová vydala na konci února nový román. Kniha Jmenuji se Lucy Bartonová odhaluje zejména sílu a nezničitelnost pouta mezi matkou a dcerou.

Elizabeth Stroutovou možná leckdo zná díky románu Olive Kitteridgeová (2008, česky 2010) podle kterého byl v produkci HBO natočen v roce 2014 čtyřdílný seriál a za který také autorka získala Pulitzerovu cenu. Nyní vydala novou knihu o dívce Lucy z Illinois. Ta vyrůstala v chudobě a izolaci na venkově, a ačkoliv ji její matka vřele milovala, nedokázala ji ani její sourozence ochránit před hrubostí jejich otce. Pro své rodinné prostředí se dokonce Lucy Bartonová stala terčem posměšků ostatních dětí a jejím jediným přítelem byl osamělý strom v poli.

Když vyrostla, podařilo se jí získat stipendium a zároveň vlastně i naději, že díky studiu unikne tomuto drsnému prostředí a i celé své minulosti. Lucy se snažila stát spisovatelkou a zcela zpřetrhala vazby na rodinu s vidinou, že takto se konečně obrátí její život k lepšímu. Po letech izolace od rodiny se ocitla na delší dobu v nemocnici, když po obyčejné operaci střeva nastaly komplikace. Sem ji přijíždí navštívit nečekaně i její matka, se kterou se Lucy již několik roků neviděla. Hrdinka románu s překvapením zjišťuje, že některá pouta se zkrátka nikdy nepřetrhnou a společně s matkou vlastně hledají znovu cestu k vzájemnému pochopení. Vzpomínají na společné chvíle, rodinné historky i životní příběhy známých.

Kniha je čtivá, avšak nemá jednu zásadní dějovou linii. Ta je rozdrobena do popisu mnoha myšlenek a zamyšlení nad událostmi a lidmi Lucyina života. Autorka záměrně nevyjadřuje explicitní závěry a rozuzlení těchto úvah a nechává tak čtenáře, možná ho dokonce lehce nutí k vlastnímu zamyšlení.

Elizabeth Stroutová je ale autorkou i dalších knih: Burgess Boys (2013, bestseller New York Times), Abide With Me (2006, bestseller oceněný Book Sense) a Amy and Isabelle (1998), která získala cenu Arta Seidenbauma za prvotinu udělovanou Los Angeles Times a Heartland Prize od Chicago Tribune. Byla rovněž finalistkou PEN/Faulkner Award a Orange Prize ve Velké Británii. Její povídky byly publikovány v mnoha časopisech včetně The New Yorker a O: The Oprah Magazine.

Její nejnovější kniha Jmenuji se Lucy Bartonová byla prodána do pětadvaceti zemí. New York Times Book Review ji zařadil mezi 100 knih roku 2016, které stojí za pozornost.

Zdroj fotografie: Albatros media