Nizozemský producent Oliver Heldens vystoupí již za pár dní v Praze

První české indoor vystoupení přiveze 21. dubna do Prahy nizozemský DJ a producent Oliver Heldens. Ten minulý rok na festivalu Mácháč odehrál svůj premiérový tuzemský koncert a u publika zaznamenal velký úspěch.

Sympaťák Oliver Heldens na sebe poprvé výrazněji upozornil již ve svých 18 letech. Díky svému velkému citu pro melodie se stal vítaným svěžím větrem hudební scény. Svou tvorbou nastartoval novou taneční vlnu future house, která pak inspirovala mnoho dalších producentů. Během své krátké kariéry spolupracoval s legendami, jako je třeba Tiësto. Ten Heldensovi na své labelu Musical Freedom v roce 2013 vydal jeho první velký hit Gecko.

Nyní má na svém kontě již pěknou řadu singlů, mezi nimiž nechybí nejznámější Koala, This, Melody, Bunnydance a mnoho dalších. Pochlubit se může také spoluprací s hudebními hvězdami, jako jsou Coldplay, Martin Garrix, Disclosure, Calvin Harris a The Chainsmokers. V současné době má za sebou turné po Severní a Latinské Americe. Teď se jeho koncertní šňůra přesunula do Evropy, kde kromě Prahy zahraje třeba v Bratislavě, Paříži nebo v Manchesteru.

Pražský koncert se uskuteční 21. dubna ve Foru Karlín, kde odehraje svou první českou indoor show. Spolu s ním dorazí také hitmaker Ferreck Dawn i přední DJs, mezi nimi nebude chybět nFiX & Candice, Siggi, Brian, Roxtar nebo Lady A.