Vila TUGENDHAT je po obnově otevřená už pět let. Výročí oslavila reedicí knihy „Mies v Brně“

Celých pět let může česká i světová veřejnost navštěvovat vilu Tugendhat po zdařilé památkové obnově. Práce na restauraci domu, který je jedinou českou památkou moderní architektury zařazenou na Seznam světového dědictví UNESCO, trvaly dva roky. Vila Tugendhat po nich byla slavnostně otevřena ve výjimečné datum: 29. února 2012.

Pětileté výročí od znovuotevření si vila Tugendhat připomněla 1. března 2017. Při této příležitosti bylo představeno druhé vydání knihy Mies v Brně. Vila Tugendhat editorek Ivety Černé a Dagmar Černouškové. Jde o jednu z nejzdařilejších publikací o vile, a také o první velkou syntetickou práci českých badatelů o této architektonické ikoně. Podrobně je v ní popsána práce architekta Ludwiga Miese van der Rohe, jeho unikátní řešení prostoru vily a zasazení do krajinného rámce, příznivé okolnosti vzniku stavby, historie domu za války i po ní, stavební úpravy, památkové obnovy i péče.

Kniha se věnuje také Torsu od Wilhelma Lehmbrucka nebo materialitě vily – od vzácných dřevěných dýh a onyxu až po koberce nebo dlažbu. Třísetstránková kniha si získala oblibu u návštěvníků pro množství dobových i aktuálních fotografií, plánů i informací. Kdo chtěl vědět o vile úplně všechno, sáhl právě po téhle knize.

O první vydání z roku 2012 byl velký zájem. Vzhledem k němu i k množství dotazů po dotisku bylo v nákladu 1500 kusů připraveno druhé vydání. Jde navíc o verzi rozšířenou o nejnovější poznatky: přibyla např. kapitola o původním nábytku odkoupeném od potomků stavebníků nebo nové fotografie od Davida Židlického, dosavadní kapitoly byly aktualizovány. Kniha je k dostání v bookshopu vily Tugendhat, v prodejně suvenýrů na hradě Špilberku a v některých brněnských knihkupectvích.

Vila Tugendhat je považována za ikonické dílo moderní architektury a nejlépe dochovanou stavbu německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe v Evropě. Vilu si v letech 1929–1930 nechali postavit manželé Tugendhatovi, kteří v ní žili do roku 1938. Dům zabavili nacisté, zdevastovala jej Rudá armáda, po válce byl zestátněn a využíván jako taneční škola, dětské rehabilitační středisko a později po rekonstrukci v 80. letech 20. století jako reprezentativní objekt města uzavřený veřejnosti.

Cesta k obnově vily Tugendhat a jejímu zpřístupnění trvala víc než čtyřicet let. Jako první o něm uvažoval František Kalivoda v 60. letech minulého století, bylo to také přání Grety Tugendhatové. Fakticky se tak stalo roku 1994, kdy vilu otevřelo Muzeum města Brna veřejnosti jako vůbec první instalovanou památku moderní architektury v Česku, i když ne v ideálním stavu. Dlouholetý záměr navrátit památku do její podoby po dokončení v roce 1930, odstranit nevhodné zásahy z 2. světové války a z druhé poloviny 20. století a představit dům tak, jak jej pro rodinu navrhl architekt, byl naplněn až 29. února 2012.