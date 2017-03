Benátská! připravuje na svůj jubilejní ročník jedinečná vystoupení. Nově změnila i jméno

Jubilejní 25. ročník, který se uskuteční od 27. do 30. července v Liberci, má na programu hned několik vystoupení, která návštěvníci jinde jen tak neuvidí. Divákům se předvede například Dan Bárta s kapelou Alice nebo Marek Ztracený s Martou Jandovou. Letošní novinkou je i název festivalu. Z Benátské! se letos stává Benátská! s Impulsem.

nehodnoceno Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Letošní ročník nabídne divákům hned několik ojedinělých koncertů – jen tady si tak můžou užít festivalové vystoupení Dana Bárty s Alicí, koncert Jasné Páky s Davidem Kollerem, vidět na jednom pódiu Marka Ztraceného s Martou Jandovou nebo zažít speciální pyrotechnickou show Rybiček 48. „V Liberci zahrajeme písně, které poprvé zazněly před pětatřiceti lety, a skladby z naší Černé desky,“ láká fanoušky frontman kultovní kapely Jasná Páka Michal Ambrož.

Se speciální pyrotechnickou show přijede legendární česká pop-punková kapela Rybičky 48. „Hořícími obručemi bude proskakovat dvacítka cvičených zlatých slonů, připraven je i smíšený pěvecký sbor afrických žiraf a zvuk jako kráva doplní světla jako prase,“ říká s úsměvem člen kapely Kuba Ryba. „Cílem je, aby návštěvníci alespoň na hodinu zapomenuli na všechny starosti, práci, nezaplacené účty, politiku a jen a jen se čistokrevně bavili,“ dodává.

Dalším jedinečným vystoupením se stane koncert kapely Alice se svým nejslavnějším frontmanem Danem Bártou. „Alice s Danem Bártou vystupuje na festivalech pouze jednou ročně a v roce 2017 jejich výběr padl právě na Benátskou!. Navíc jsou muzikanti rozehraní z klubového comebackového turné, takže se posluchači mají nač těšit,“ říká ředitel festivalu Pavel Mikez a dodává, že kapela slíbila přivézt své největší hity, včetně A to tě trochu bolí, Ani náhodou či Ráj se mnou nehledej.

Kromě toho nabízí Benátská! s Impulsem další nová jména: Mig 21, Jaroslav Uhlíř či Wabi Daněk s Milošem Dvořáčkem, festivalový návrat prožije kapela Čechomor. Velký zážitek slibuje speciální festivalové vystoupení Věry Špinarové – ta dorazí s kapelou rozšířenou o dechovou sekci. „Konkrétně to bude dechové trio – trubka, pozoun a saxofon. Spojení funguje bezvadně a je to hodně energické a barevné, prostě rockový základ plus dechy, něco ve stylu Toma Jonese,“ dodává management zpěvačky.

Jubilejní 25. ročník jednoho z nejoblíbenějších českých festivalů odhalil další novinku – z Benátské! se letos stává Benátská! s Impulsem. Organizátoři tak novým názvem reagují na získání nového strategického partnera v podobě nejposlouchanějšího rádia v zemi. „Pozice dlouholetého lídra trhu přináší zároveň starost, jak dělat radost našim posluchačům i nadále. I proto jsme se spojili s hudebním festivalem Benátská!, který od letošního jubilejního 25. ročníku ponese název Benátská! s Impulsem. Již několik měsíců intenzivně pracujeme na tom, abychom pro naše posluchače připravili skvělý hudební program, setkání s našimi moderátory a řadu dalších překvapení,“ říká generální ředitel Rádia Impuls Jiří Hrabák.