Paul Van Dyk ovládl pražské SaSaZu

Po nečekaném těžkém zranění, které skýtalo spoustu otazníků, zda se vůbec Paul Van Dyk na pódia vrátí a pokud ano, v jaké kondici, dostalo pražské publikum od svého oblíbence jasnou zprávu. Je zde a v plné formě! V pražském klubu SaSaZu, kde 25. února ve své show The Politics of Dancing vystoupil, nenechal nikoho na pochybách, že právem patří mezi top špičku světového DJingu. V Praze se rozhodně nešetřil a ve švech praskajícím klubu předvedl přes 2 hodiny nadupané turbo jízdy od začátku až do konce.

Paula van Dyka lze právem označit za mága světového DJingu, své publikum umí přivést doslova do varu. Tvrdší a drsnější pasáže střídá s jemnějšími přechody, taneční prvky variuje s asonancemi. Dokonale pracuje s kompozicí a výstavbou celého vystoupení, precizně a promyšleně od počátečních fázi až do posledního tónu. Pojítkem, jež nedovolí upadnout ve stereotyp, je moment překvapení a hravost. Nečekané zvraty v melodičnosti, vizuálu či intenzitě dodávají vystoupení šmrnc jedinečnosti. Lahodnější vlnu občas znenadání katapultuje střemhlav nahoru a obráceně, někdy ji utlumí do překvapivého ticha, byť jenom na pár vteřin. Jeho trance tak přivádí nejednoho fanouška doslova do tranzu a zcela ho pohltí. Navíc touto dynamikou a pojetím po celou dobu vystoupení baví, vzbuzuje zvědavost…

Mimořádné propracované a působivé jsou Dykovy vizuály, jež perfektně zapadají do celkového konceptu remixů. Střídáním kubistických, futuristických či něžnějších secesních obrazců a chvílemi doslova agresivních laserů a světel ještě více podtrhávají celkovou atmosféru. Barevnost a tvary, dynamika, hravost, střídání poloh, tím vším van Dyk boduje. Se svými fanoušky neustále komunikuje a intenzivně je vtahuje do dění, nezřídka i přes vtipné vzkazy na svých projekcích.

Paul van Dyk, vlastním jménem Matthias Paul, známý trance DJ, remixer a producent světové hudební scény, spolupracoval s hvězdami jako Depeche Mode či Justin Timberlake. Na svém kontě má řadu alb a prestižních ocenění. V roce 2005 byl vyhlášen nejlepším DJem světa a své prvenství obhájil i rok poté. V roce 2004 se Paul zúčastnil kampaně Rock the Vote, kde spolu s umělci jako Bono, Mary J. Blige, Lenny Kravitz a Black Eyed Peas vyzýval americkou mládež, aby uplatnila své právo volit v prezidentských volbách. Zde se interpreti elektronické hudby poprvé zapojili do kampaně podobného druhu. Dykův smysl pro sociálno se projevuje v rámci různých charitativních projektů v Indii nebo také ve spolupráci s německých červeným křížem či jinými sociálními institucemi.

Paul van Dyk strávil dětství v komunistické východní části Berlína v době, kdy ve východním Německu neexistovala téměř žádná klubová scéna. Díky západním televizním kanálům sledoval hudbu za železnou oponou, kde ho nejvíce oslovili The Smiths a New Order. V německé techno kultuře v roce 1989 ale van Dyk v ní něco postrádal a tak se snažil najít jiný, neotřelý prvek. A právem lze říct, že se mu to nakonec podařilo. Je invenční, komunikativní, hravý a svůj.

Je přímo neuvěřitelné, jak se Paul van Dyk i díky své houževnatosti a bojovnosti po těžkém zranění hlavy, páteře, spoustou pohmožděnin a tříměsíčním upoutání na invalidní vozík dokázal naplno vrátit na koncertní pódia. A není to falešné tvrzení, když zkonstatuju, že přímo v grandiózním stylu. Pražské SaSaZu nápor diskotékových decibelů statečně ustálo a na oblíbeného německého DJe zapomenout jen tak nedovolí.

Ilustrační foto: www.facebook.com