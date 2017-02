Nedotknutelný Omar Sy, tentokrát v roli bezstarostného a nezodpovědného Samuela, který se stal ze dne na den otcem tříměsíční holčičky a jeho život se převrátil naruby, znovu dokazuje, že úsměvná a přesto moudrá sociální dramata jsou přesně jeho šálek... no, v tomto případě pravého a nefalšovaného anglického ice tea.

Máte pocit, že máte špatný den? Samuel (Omar Sy) má horší. Jen si představte, že vás ze spánku po náročné párty probudí holka, co vám oznámí, že máte dítě, strčí vám ho do ruky a odjede. Vy po chvíli paniky a zmatení vyrazíte za ní z francouzské riviéry až do Londýna, kde však ve chvilce ztratíte peněženku, všechny doklady, a majitelka resortu, pro nějž jste pracovali, vám dá po telefonu padáka. Matku dítěte se najít nepodaří, takže zatímco ráno jste byli králem párty, vyspávajícím a nabírajícím sílu na další mejdan, večer jste bez práce, v cizí zemi, v cizím městě, s nepřebaleným a nenajedeným miminem v ruce, a nemáte kam jít dál.

Tak začíná jistě mírně neuvěřitelný, přesto však ne nereálný snímek I dva jsou rodina, jenž se celý točí kolem bláznivého a láskyplného pouta mezi otcem a dcerou. Všechno v jejich z nuly vybudovaném světě je nevinně sladké, jak malá roztomilá Gloria (Gloria Colston), tak i Samuelovy ne vždy úspěšné pokusy o to být dobrým otcem. Jeho bezesporu netradiční výchovné metody dělají z Gloriina života nekonečný kolotoč zážitků, dobrodružství a zábavy, to však má své opodstatnění, které je divákům odhaleno až téměř na úplném konci filmu.

Situace v pohádkovém světě podobajícím se velkému zábavnímu parku se však začne znatelně komplikovat, jelikož Gloria touží kromě táty i po mámě, a Samuel se tuto dětskou touhu snaží dlouhodobě naplnit tak, že si vymýšlí příběhy a jménem její matky posílá Glorii pravidelně falešné emailové pozdravy z různých koutů světa. Tato konkrétní hra lží je bohužel jednou z mnoha, a i když se na to lze podívat z pohledu ochranářského milujícího otce, současně celý děj směřuje nezastavitelně k odhalení pravdy a zranění křehkých dětských citů.

Když do už tak nelehké situace vstoupí navíc Kristin (Clémence Poésy), která si po osmi letech vzpomněla, že má dceru, a chce ji za každou cenu nelítostně získat zpět, Samuelův domeček z karet se začne bortit a děj po relativně pomalém a vtipném začátku gradovat do vážnějších a napínavějších rovin, kdy nestíháme ani moc chápat, co se děje, jen vnímáme, že život takový prostě bývá. I dva jsou rodina je přesně ten typ filmu, kdy po rozsvícení světel v kinosále diváci hromadně odhodí ostych a prostě pláčou, smrkají, div že nenechávají po řadách kolovat balení kapesníčků.

Příběh je krásný a dojemný, herci do svých rolí zapadají a vše je bezchybné. První polovinu filmu (tu, která více připomíná komedii) má plně pod palcem Omar Sy, v té druhé hraje prim hlavně Hugo Gélin, který mistrně skládá všechny dílky - herce, hudbu, kameru, scénář atd. - do jednoho velkého celistvého obrazu, kde nic nevyčnívá a vládne rovnováha. Na úplném konci je pak film posunut ještě na o kus další úroveň a přináší další poučení, další zamyšlení nad realitou. Celkově lze tento film bez výčitek doporučit jak milovníkům komedie, tak citlivým duším, co se rády případně i dojmou; přináší totiž to pravé pro diváky z obou oblastí.

