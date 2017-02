ROZHOVOR: Na tour se fakt těším, protože vím, co jsme nachystali a bude to mazec, říká Jan

Čím dál oblíbenější kapela Dymytry odstartovala 17. února své samostatné jarní turné. To absolvuje po boku supportů Loco Loco a X-Core. Co nám o turné prozradil frontman kapely Jan "Protheus" Macků?

17. února odstartovalo Vaše sólové turné nesoucí název Krby Kamna Turyna tour 2017. Proč nese název turné zrovna tohle jméno?

Tahle firma, respektive její majitel, je fakt správnej chlap, co se rozhodl podpořit českou rockovou scénu a pomohl nám s realizací turné, za což mu patří náš velikej dík. Bez jeho pomoci bychom neměli šanci dát dohromady takhle velkolepou scénu a všechno kolem, takže pojmenování tour bylo naprosto jasný.

Jak jste se na turné těšili?

Já se těšil moc! (smích) Mám rád všechno kolem toho kolotoče. Rád cestuju po republice, rád hraju, rád spím na hotelích, rád piju Jagera (smích) prostě všechno, co k tomu patří.

V minulém roce jsme odjeli téměř sto koncertů a ke konci roku už jsem fakt počítal andělíčky, těšil jsem se, že si dám od koncertování pořádnou pauzu. Nakonec to dopadlo tak, že jsem už 25. prosince seděl v komůrce a psal texty a 27. už byl ve studiu, takže relax se sice nekonal, ale paradoxně se těším na tour o to víc, protože vím, co jsme všechno nachystali a bude to mazec!

Spolu s Vámi absolvují turné ,,supporti" Loco Loco a X-Core. Byl výběr předkapel čistě náhodný?

Tohle je otázka na našeho kapelníka. Osobně mám hodně dobrej vztah k Loco Loco, nedávno jsem jim zahostoval v jedné jejich písni a klipu, jsou to fajn kluci a máme stejnou vlnu. Musím přiznat, že X-Core neznám, budu si muset něco od nich naposlouchat (smích).

Bude vizuální scéna pódia stejná, jako jsme mohli vidět předloni na metalovém cirkusu s Walda Gangem anebo loni při turné s Arakain, nebo chystáte nějakou novinku?

Naši fanoušci od nás očekávají pořádnou show se vším všudy, LEDkový obrazovky, plameny, světla, prostě nálet. Myslím, že jim můžu slíbit, že tohle všechno dostanou vrchovatě! Máme připravenou kupu vychytávek, hodně novejch věcí, dohodli jsme se s vyhlášeným a dost slavným osvětlovačem, takže světelná show bude na úplně jiný úrovni. Já už to viděl v akci a je to masakr! (smích). Bude toho hodně. Brzo vyjde naše úplně nový EP a k němu bude pár pěkných kousků.

A program, playlist?

Budeme hrát skoro dvě hodiny, takže zazní spousta pecek, včetně novinek právě z nového LP. Samozřejmě zahrajem i starou dobrou Strážnou věž (smích). Kromě koncertu chystáme na každou akci i podpisovku s focením, a to vždycky před celou akcí, tak, jako to bylo na tour s Arakain.

Co plány na léto, festivaly?

Festivaly budou a bude jich pořádná nálož! Těšim se na většinu z nich, léto, sluníčko, teplý noci, studený pivo do igelitky, co víc si přát! (smích). Osobně rád hraju fakt skoro všude, moc se těším třeba do Hořic, který považuju za moc povedenej festival, anebo na Výravu, kde jsem před pár lety poznal manželku (smích).

Loni jste vydali úspěšnou desku A-G-R-O-N-A-U-T, kterou si oblíbilo tisíce Vašich fanoušků. Letos jste (nejen) své fans překvapili trackem ,,Barikády", který má své místo na chystaném EP ...

Musím říct, že na Agrounauta jsem fakt moc hrdej. Mám rád všechny naše desky, ale Agronaut je srdcovka. Když deska vyjde, už v tu chvíli si říkáme, že tohle a tohle jsme mohli udělat jinak, to je normálka. Každou desku jsme vždycky dělali maximálně poctivě a nejlíp, jak jsme v tu chvíli uměli. Proto si stojíme za každou z nich. Agronaut je pro mě trochu jiná deska proto, že jsme začali spolupracovat s Rendou Ryparem, kterýho považuju za fakt vynikajícího muzikanta. Moc mi pomohl s linkama, s frázováním i s čištěním textů. Dělalo se mi s ním super! Všichni jsme respektovali názor producenta, a to dokonce tak, že když mi vyškrtal půlku textu, urazil jsem se jen malinko a na chviličku (smích).

Vrátíme se k Barikádám. Kdo stojí za nápadem videoklipu?

Náměty dáváme do kupy tak nějak všichni. Ono to většinou vyplyne z nálady pecky, a hlavně z textu. A za vznikem klipu? Už celkem dlouho spolupracujeme s Cyrillem Širokým, který stojí za vznikem už pěknejch pár našich klipů, takže i tentokrát mu patří náš dík, dělá se s ním parádně!

V Barikádách jsme mohli slyšet trochu experimentu z Vaší strany, a to konkrétně s elektronikou. Koho napadlo do toho zapojit i jiné, než Vaše typické ,,psy-coreové" prvky?

Napadlo to autora hudby Artura „R2R“ Mikhaylova. Má rád dubstep, rád si hraje s elektronikou. Já myslím, že to je právě přesně jeden z prvků Psy-Core, experimentovat, hledat různá propojení a nové věci. Samozřejmě jsme věděli, že pár ortodoxních rockerů tou elektronikou trochu naštvem, ale i o tom je přece rock – provokovat, vytvářet otázky, vzbuzovat emoce…

A ten dětský sbor?

Chtěli jsme vymyslet něco, co by zvýraznilo tu šílenost celosvětový válečný mašinérie, toho, jak se lidi vždycky nechají zblbnout lacinýma kecama potentátů a zase jdou od rodin vraždit jeden druhýho. Co může být větší protipól, než dětské hlasy?! Oslovili jsme ZUŠ Miluše Lidinské v Berouně, vyšli nám maximálně vstříc a vznikl moc hezký sbor dětských hlásků. Mě osobně z toho mrazí, když to slyším. Je to trochu, jako když tě ďábel láká do pekla nevinným dětským hláskem. Masakr.

SVĚT PODLE PROTHA:

Kdo Tě alespoň trochu sleduje, ví, že už nějaký ten pátek vedeš projekt s názvem Svět podle Protha (dále jen SPP). Tam se věnuješ nejen hudbě jako takové v pozici frontmana, ale i problematice dnešní doby z pohledu lesníka a světu z pohledu obyčejného člověka. Kromě toho vše píšeš bez všelijaké ,,omáčky", bez korektnosti a obalu. Pověděl bys nám o svém projektu něco víc?

Vždycky mě hodně zajímal svět kolem mě, rád sleduju lidi, poslouchám je, zajímají mě jejich názory. Hodně často jsem z nich teda úplně u vytržení, ale taková už je lidská podstata. Část z toho, co jsem za život vypozoroval, dávám do textů. Všechno se tam samozřejmě nevejde a taky nechci z Dymytry dělat politickou agitku. Chtěl jsem najít cestu, jak ze sebe dostat, co považuju za důležitý a netahat do toho kapelu. Tak vznikl Svět podle Protha. Samozřejmě se nevyhnu spojení s kapelou, nebýt toho, že jsem frontmanem Dymytry, asi bych neměl tisíce přečtení, ale to je jasný a já se tomu nebráním. Snažím se psát o tom, co mě zaujalo, co jsem kde zahlídl, zaslechl, jak to cejtím a tak…A jsem moc rád, že to docela dost lidí zajímá a taky, že chtějí vyjádřit svůj názor.

Jak Tě nápad na psaní rockblogu vůbec napadl?

V podstatě jsem většinu řekl v minulé otázce. Základem byla potřeba říct k věcem svůj názor a taky přimět lidi, aby hledali svůj názor na věci a nepřejímali jen to, co se jim předkládá na talíři. Mě to naučili na fakultě Lesnické a dřevařské na ČZU v Praze, kde jsem studoval. Teď tam přednáším a snažím se studenty naučit to samé – přemýšlejte, dívejte se kolem sebe, dělehte si na věci vlastní názor. Nebuďte ovce!

Na co chceš vlastně svým projektem upozornit?

Ani ne tak upozornit, jako motivovat. Chci motivovat lidi k přemýšlení. To považuju za základ civilizace. Bohužel to přemýšlení nám jde tak nějak čímdál méně. To je asi daň za pohodlíčko, který jsme si tady v Evropě vybudovali. Takový to zaprděný teplíčko nás odnaučuje myslet. Pak se člověk diví, co se kolem děje.

Kde můžeme Svět podle Protha najít, abychom si Tvé zajímavé názory přečetli?

Mám stránku na Facebooku se stejnojmenným názvem - „Svět podle Protha“. Ovšem teď to trochu vázne, nedávno se mi narodil syn, a to je teď můj svět, takže moje mudrování musí na chvilku stranou (smích).

Na závěr bych hrozně rád všechny pozval na naše tour, který začíná 17. února. Odehrajeme celkem šestnáct koncertů po celý zemi. Myslím, že jsme pro lidi připravili fakt velkolepou podívanou a poslouchanou! Kdo má zájem, může si v klídku a pohodě pořídit lupen už teď přes ticketstream.