Třetí PENDL láká na skupiny jako Tatabojs, Sebastian či Fast Food Orchestra

Už tento pátek (24. února) se uskuteční třetí ročník Ostravské klubové noci PENDL. I letos se návštěvníci mohou těšit na známá jména, lokální interprety, ale i neznámé talentované umělce, a to vše během jedné noci v šesti různých klubech v centru Ostravy.

Zanedlouho vypukne největší klubová noc na Moravě. Během jednoho večera se v rámci PENDLu představí čtyřiadvacet interpretů. Letos se zapojí šest ostravských klubů a kulturních scén, návštěvníci během pátečního večera stihnou projít Barrák Music Club, Kulturní centrum Cooltour, Café Club Dock, Gora Music Club, Marley Club a Starou Arénu. Hudební program zahájí v šest hodin kluby Barrák, Cooltour a Dora.

Těšit se můžete na Tatabojs, Sebastiana, Fast Food Orchestra či Cirkus Problem. Sluchové buňky milovníků hip-hopu uspokojí Yoga Spank & Tenki ve své Safai crew. Až z Prahy do Ostravy zavítá partička Prague Conspiracy nebo punk-rockeři Just For Being. Naopak havířovští Ajdontker to do Ostravy mají co by kamenem dohodili, takže na PENDLu rozhodně nesmějí chybět.

Pro nedočkavce a zájemce je již podruhé připravena od tří hodin diskusní scéna Úhly kultury. Letošním tématem je kulturní život v Ostravě – to, co se nám na Ostravě líbí či nelíbí, co nás zde zajímá apod. Diskutovat se bude hlavně o budoucnosti Ostravy a o tom, jaký je život v jednotlivých městských obvodech. Diskusní scéna bude fungovat až do půl osmé ve Staré aréně a kromě debat s hosty na různá témata nebude chybět ani hudební program. Povídání ozvláštní živé písničkářské vstupy Aleca Munroea ze Skotska, Adana Sanchéze ze Španělska a buskera Dalibora Zíty. Vstup na diskuze je zdarma.

Organizátoři mysleli i na ty, kteří ani po skončení nabitého festivalového řádění nebudou mít dost. Na afterparty ohromných rozměrů se připravují v klubu Fabric, kde můžete pařit až do rána, o vaši zábavu se bude starat nejeden DJ.

Ostravská klubová noc PENDL je výjimečná nejen skvělou a nespoutanou atmosférou a hudebními zážitky, které si návštěvníci odnášení po jedné jediné noci. Mimo to chce také upozornit na ožívající centrum města a nadané místní umělce a hudebníky.

Lístky jsou stále v předprodeji za 250,- Kč, a to až do 23. února. Koupit je můžete v Cooltouru, Docku, Staré aréně či na pobočkách Ostravského informačního centra. "Ne-Ostraváci" zakoupí vstupenky online přes GoOut.cz. Vstupenka je vaší propustkou na všechny scény a na neomezený počet koncertů, avšak pouze do naplnění kapacity konkrétního místa.