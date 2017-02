Vojtěch Dyk opět spojí síly s B-Side Bandem. Koncertovat bude po celé České republice

Po roční odmlce, kterou věnoval Vojtěch Dyk přípravě i realizaci Bernsteinovy mše, opět začíná zkoušet s B-SIDE BANDEM, aby se společně vydali na své v pořadí již šesté turné. A během připravované koncertní šňůry chce pozvat diváky do baru přímo na pódium. Zbrusu nový design stage by měl totiž evokovat právě bar, v němž bude během show míchat drinky barman.

Turné odstartuje 15. března v plzeňské Měšťanské besedě. Následovat budou koncerty v Příbrami, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích i v Ostravě. Hned dvě vystoupení proběhnou v Praze, stejný počet koncertů plánovali hudebníci také v Brně, domovském městě B-SIDE BANDU. Vstupenky na ně vyprodali fanoušci ale tak rychle, že přidali ještě třetí show. Turné protáhnou až do léta, kdy se objeví na několika letních festivalech, třeba na Holešovické regatě či Letní filmové škole. V koncertování pak budou pokračovat až do konce roku.

Vojtěch Dyk se chce během turné vrátit k základním hodnotám. “Jde nám o jednoduchost a maximální sdělnost, a to by mělo být vidět i slyšet na pódiu jak ve výpravě, tak v repertoáru,“ vysvětluje Dyk, “právě ta jednoduchost sdělování mi v dnešní době chybí, všechno je zanesené takovým mediálním bahnem a my chceme tohle bahno rozvířit a postavit proti němu jasnou a čistou zprávu. Vracíme se k atmosféře 60. let, které podle nás právě tohle nabízela.“

Nový repertoár nabídne návštěvníkům autorské skladby, ale i největší světové hity v novém aranžmá. Dvěma písněmi chtějí hudebníci také zavzpomínat na desáté výročí úmrtí Karla Černocha. “Pro mě osobně je to i taková velká oslava desátých narozenin B- SIDE BANDU, které v této sezoně slavíme,“ říká bandleader Josef Buchta.

Termíny turné: