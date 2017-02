Kensington předvedli stoprocentní výkon a hudbou okouzlili celý Lucerna Music Bar

V sobotu večer se ve Vodičkově ulici u Václavského náměstí v Praze táhla dlouhá fronta, která se jen pomalu hýbala směrem k útrobám Lucerna Music Baru. Nikdo v ní ale nečekal na lístky, ty 18. února už byly dávno vyprodané. Všichni tu postávali jenom kvůli jednomu, nizozemské kapele Kensington.

Nejprve ale přišla diváky přivítat česká alternative-rocková kapela Peter Pan Complex v čele se zpěvákem Jordanem Hajem. Ačkoli jejich vystoupení bylo poměrně krátké, podařilo se jim uchvátit zpola prázdný sál a naladit diváky na hlavní hvězdu večera.

Jak už jsem naznačila, velká část fanoušků přišla, až když předskokani opustili pódium, a naladit je na vycházející hvězdu indie rocku mohl jenom drink. Kensington se naštěstí objevili už několik minut po osmé, přesně podle plánu. Všichni diváci ocenili, že v k prasknutí narvaném Lucerna Music Baru, kde se jen stěží hledal kyslík, nemuseli čekat déle.

Začátek koncertu zahaloval dým

Od začátku bylo jasné, že Kensington chtějí diváky okouzlit jenom zpěvem. Pódium zdobilo pouze velké stylizované K, upomínající k nové desce Control, nástroje a samotní hudebníci. Kapela začala hrát ve slabém světle a kouřovém oblaku a okamžitě strhla publikum. Po písni War zpěvák Eloi Youssef několika slovy pozdravil přítomné, a hned poté se jeho zpěv opět nesl potemnělým prostorem. Diváci se dlouhých průpovídek nedočkali během celého koncertu, a i přes to se s nimi Kensington dokázali spojit už po první písni. Eloi Youssef jednoduše slova nepotřeboval. Hudba strhla všechny, včetně barmanů a šatnářek. Přesně jak slibovaly pozvánky, kapela od začátku hrála na sto procent a během večera procenta strmě stoupala nahoru.

Jedna z mála chvil, kdy kapela komunikovala s publikem jinak než hudbou

Kensington během koncertu předvedli všechny známé hity (Riddles, Home Again, No Way Out, Let Go, When It Falls Down, Youth, Ghosts). Nejvíce si ale užila píseň Streets. Skoro všichni členové kapely (kromě bubeníka) skákali a pobíhali po pódiu a bylo vidět, že jsou naprosto pohlceni hraním. Nezaostávalo ani publikum, které skákalo ještě výš než oni, tancovalo a zpívalo dobře známá slova. Pak byl ale čas se trochu uklidnit. Zpěvák požádal diváky, aby rozsvítili světla na svých mobilních telefonech a vytvořili, tak v Lucerně nádhernou intimní atmosféru, kterou dotvářela klidná a pomalá Little Light.

Atmosféru při písni Little Light utvářely i rozsvícené mobilní telefony

Diváci pluli na vlnách indie rocku a vše okolo zmizelo. Všechny problémy zůstaly nad Lucerna Music Barem a jejich místo v myslích diváků nahradila jenom hudba. Možná proto se publikum nedokázalo smířit s tím, když Kensington poprvé opustili pódium. Řvalo a pískalo, až si vymohlo přídavek. Po půl desáté už ale kapela musela definitivně odejít. Se skromností vedli celý koncert a tak se jednoduše i rozloučili. „Thank you. You are incredible.“ To samé by určitě fanoušci chtěli vzkázat i jim.

Foto: Dominika Kubištová