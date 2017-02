Projekt Jiná perspektiva nabídne během přednášek a diskuzí jiný pohled na architekturu

Nahlédnout na architekturu jinou perspektivou. To je cílem sedmi přednášek, během nichž se návštěvníkům představí zajímavé osobnosti evropské architektury. Do české metropole dorazí odborníci z Francie, Švýcarska, Řecka, Německa i dalších zemí. Projekt startuje již 2. března, kdy přednáškový cyklus zahájí britský architekt Jonathan Sergison.

Přednášky, které mají souhrnný název Jiná perspektiva, proběhnou vždy první čtvrtek v měsíci, a to od března do prosince. V rámci nich se mohou návštěvníci těšit také na následnou diskuzi. “Přednášky představí několik inovativních architektů, osobitých, tvůrčích a jedinečných, kteří přináší jiný pohled na architekturu, a to bez ohledu na zemi původu. Cyklus se bude zabývat různými tématy architektury: plánování měst, sociální výstavbou, reflexí architektury, rekonstrukcemi, urbanismem i experimentální architekturou,” představuje témata letošního cyklu Marcela Steinbachová, architektka a zakladatelka KRUHu, který přednášky pořádá.

Cílem projektu je nabídnout české scéně pohled významných zahraničních představitelů. Ti se s návštěvníky podělí jak o teoretické poznatky, tak o praktické informace. Jako první host dorazí do prahy Jonathan Sergison, jehož přednáška ponese podtitul Úvahy o současném evropském městě a uskuteční se 2. března od 19:30. Architekt je zakladatelem studia Sergison Bates architects, které od svého založení sbírá ocenění po celé Evropě. Studio pracuje především na bytové výstavbě, přičemž klade důraz na jednoduchost, detail, kontext i funkčnost staveb.

Cena vstupenky na přednášku činí 100 korun, studenti mohou využít zlevněného vstupného 80 korun. V následujících měsících pak projekt nabídne i přednášku Érica Lapierra z Francie, Kuby Snopka z Polska, německého architekta Thomase Burlona a další.

Program přednášek a diskuzí o architektuře: