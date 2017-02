Zažili jste někdy takový hlad, jenž vás zcela paralyzoval a nutil k podivným věcem, které byste jinak určitě neudělali? V tom případě se určitě skvěle ztotožníte s dvěma povídkami japonského autora Haruki Murakamiho. Ty vychází společně v knize s názvem Útok na pekárnu. A přestože je toto dílo poměrně útlé, zážitků nabízí mnoho. I díky ilustracím německé výtvarkyně Kat Menschik.

Kniha Útok na pekárnu obsahuje dvě povídky Haruki Murakamiho, které spojuje téma hladu. Ale ne jen tak obyčejného! Je to hlad krutý a nezvladatelný, jenž nutí hrdiny příběhů k šíleným věcem, k přepadávání jídelních podniků. A vězte, že oblíbený japonský autor umí popsat hlad tak barvitě a detailně, že čtenáři začne velmi brzo také kručet v břiše.

Měli jsme každopádně hlad jako vlci. A vlastně ne jen tak obyčejný hlad. Spíš to byl pocit, jako když člověk spolkne samotnou prázdnotu vesmíru.

V první povídce zažívají obří hlad dva muži, kteří se nakonec vydávají vyzbrojeni kuchyňskými noži do pekárny, kde se chtějí konečně pořádně najíst. K násilí však nakonec nedojde. Majitel jim dá vše, co chtějí - pečiva, kolik si přejí. Na oplátku musí spolu s ním poslouchat Wagnera. Opět se tedy u Murakamiho objevuje jako velmi důležitý prvek právě klasická hudba, jejíž poslech se stane jakousi kompenzací za pečivo, které hladovci zdarma sní.

Na světě totiž jsou i nesprávné volby, které přinášejí správné výsledky, a také správné volby, které je nepřinášejí.

Druhý příběh se pak odehrává deset let po přepadení pekárny. Hlavní hrdina tentokrát vyměnil kolegu za svou manželku, kterou si nedávno vzal. Zatímco v prvním případě byl hlad opodstatněný několikadenním hladověním, nyní přichází zčista jasna uprostřed noci, tedy v hodinu, kdy už žádná pekárna otevřená není. Na pozadí extrémního hladu se pak začíná promítat čerství vztah obou manželů. “Tak strašný hlad jsem ještě jaktěživ neměla,” povídá žena. “Aby to ještě nebylo tím, že jsem se vdala.” Když se anželka dozví, že její partner kdysi vykradl pekárnu, je přesvědčená, že nad ním visí kletba, které se musí zbavit - musí vykrást pekárnu ještě jednou spolu. Kuchyňské dýky však tentokrát nahradí poloautomatická brokovnice a pekárnu provozovna McDonaldu.

Čas se vlekl těžce a temně jako ryba, co spolkla rybářské olovo.

Obě povídky vynikají právě Murakamiho neuvěřitelným talentem barvitě popsat i tu nejobyčejnější scénu, jako je třeba vybírání a nakupování pečiva. Při tom dokáže čtenářovu pozornost strhnout natolik, že ho vážně nezajímá nic jiného, než jestli si tetka vybere melounový bochánek, smaženou rolku nebo párek croissantů. Na necelé stovce stránek pak okouzlí také originální ilustrace německé umělkyně Kat Menschik. Ta se kromě tvorby knižních ilustrací věnuje i komiksům.

“Sladká vůně pečeného masa se mi jak neviditelné hejno drobounkého hmyzu zavrtávala do pórů po celém těle a spolu s krví pak kolovala do všech jeho zákoutí. Až se nakonec dostala i do hladové sluje v samém středu těla a pevně se přilípla na její růžové stěny.”

A co už člověk jednou řekl, to už zpátky neodřekne ani nezruší následky, co z toho potom vyplynuly.