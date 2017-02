Filmový únor: Oscaroví kandidáti a útrpný Valentýn bez kalhotek

S koncem února se blíží vrchol v předávání filmových ocenění a český divák konečně viděl alespoň některé z favoritů. Romantiku svátku všech zamilovaných reprezentovalo mizerné pokračování erotického bestselleru a netopýří muž z lega.

Americká Akademie odpočítává poslední dny do udílení 89. výročních cen Oscar. A zatímco za oceánem filmová horečka vrcholí s koncem kalendářního roku, české publikum se žhavých kandidátů na zisk zlaté sošky dočkalo tradičně až v prvním čtvrtletí toho nového. V polovině února si tedy připomeňme, kdo klepe na dveře akademiků a kdo si nominací třeba i vysloužil místo v českých kinech.

V prvním kinotýdnu byla naše hodnocení nominovaných filmů úměrně rozdělená do kolonky nadšení i neskrývaného zklamání. Pozitiva si odneslo sociální drama Místo u moře (Manchester by the Sea), které má kromě zálusku na hlavní cenu políčeno i na herecké kategorie. Velkým favoritem je Casey Affleck, který získal již Zlatý glóbus, a mimořádným úspěchem je nominace mladého Lucase Hedgese. Opačnou stranu barometru oblíbenosti reprezentuje životopisná Jackie. Pláč nad ztrátou milovaného chotě provázejí bohužel i slzy návštěvníků kina, kteří od nominované Natalie Portman čekali více než jen obří prezidentský kapesník. Mezi oba soupeře v oscarovém klání se vklínilo pokračování kultovního hororu s názvem Kruhy. Podle reakcí ze stran fanoušků děsivého žánru však série druhý dech nenabrala a brzy tak skončí v propadlišti filmových dějin.

Svatý Valentýn s lehkým předstihem nabídl jen dvojici filmových novinek. Druhý díl erotického románu o bohatém sadomasochistovi a mladé naivní dívce ubral násilí a přidal prvky thrilleru. Lechtivé téma Padesáti odstínů temnoty tak možná znovu přilákalo do kin několik párů či skupinky rozesmátých kamarádek, výsledný efekt je ale i podle naší recenze nulový. Je třeba zatnout zuby a vydržet ještě únor 2018, kdy odstínová svoboda bude znamenat do jisté míry i úlevu v očích kritiků. Kdo naopak nefandí dramatu bez prádla, mohl v multiplexech už podruhé vyjádřit lásku ke slavné stavebnici. I když si studio do hlavní úlohy vybralo favorita originálního Lego příběhu, všechno už tak boží nebylo a rapující netopýří muž v Lego Batmanovi svého předchůdce nepřekonal.

Scorseseho Mlčení mělo být v řadě čekatelů na filmové ceny, ale americká kritika pomalejší tempo oslavovaného režiséra zřejmě nezkousla. Křesťanství budou v Japonsku zachraňovat Andrew Garfield (kterého ale na Oscarech uvidíme s nominací za Hacksaw Ridge) a galaktický záporák Kylo Ren Adam Driver. V premiéře od 16.2.

Další režisérská ikona Danny Boyle přichází s druhým dílem kultovního Trainspottingu a my se přidáváme k mnoha pozitivním reakcím z novinářské projekce. Na recenzi k návratu Rentona na místo činu plného drog a starých křivd v balení toho nejlepšího filmařského řemesla se můžete těšit již brzy. Do posledního tipu ze třetího kinotýdne musel jít Matthew McConaughey bez své bujné kštice. S ukázkovým náměstíčkem rozpoutá zlatou horečku v adaptaci skutečného příběhu s prostým názvem Zlato.

Závěr měsíce je nabitý všemi žánry. Omar Sy ze skvělých Nedotknutelných se po cirkusovém filmu Monsieur Chocolat a Brownově Infernu vrací k francouzské komedii. V novince I dva jsou rodina se bude šarmantní bavič starat o malou Glorii ve víru anglického velkoměsta. Nadšenci do akčního filmu se jistě těší na pokračování Johna Wicka. Hrdina s tváři Keanu Reevese se vrací z důchodu, aby svému příteli pomohl svrhnout gang nájemných zabijáků v Římě. A také únor se neobejde bez klasického animovaného filmu. Hlídací pes Bodi se vzepře svému osudu a chce se stát rockovou hvězdou. Cesta outsidera bude plná překážek, ale na konci čeká sladká odměna v podobě pomoci od hvězdné ikony. Pes ro(c)ku je v kinech od 23.2.

Na úplný konec musíme zmínit další dva na Oscara nominované filmy - Lion a Moonlight. Obě dramata se původně ani nevešla do výběru distributorů. Místo v českých kinech jim ale zajistil pozitivní zahraniční ohlas a boje o Zlaté glóby, ceny BAFTA a další. Moonlight sleduje velký příběh dospívání, ve kterém excelují Mahershala Ali a Naomi Harris. Lion hledá dávno ztracenou rodinu po letech v daleké Indii. Pozornost ve snímku Gartha Davise si vysloužili Dev Patel (vítěz ceny BAFTA) a také Nicole Kidman. Všichni čtyři se poperou o cenu Akademie v kategorii herec / herečka ve vedlejší roli.

Který film okouzlil v únoru vás? Dokážete si tipnout, kdo získá letošní Oscary? Brzy zveřejníme i náš tip na vítěze. Sledujte dál filmovou sekci informuji.cz.

Kompletní přehled premiér:

2.2.2017 - Jackie, Já, Daniel Blake, Kruhy, Místo u moře, Richard Müller: Nepoznaný

9.2.2017 - LEGO Batman film, Padesát odstínů temnoty

16.2.2017 - Lék na život, Mlčení, T2 Trainspotting, V sedmnácti, Zlato

23.2.2017 - Bába z ledu, I dva jsou rodina, John Wick 2, Lion, Moonlight, Pes ro(c)ku, Sámská krev, Spojené státy lásky,