Den seniorů v Zoo Zlín

V sobotu 28.4. speciálně zveme na návštěvu každého, kdo má 60 a více let. V rámci Dne seniorů na ně čeká snížené vstupné za 100 Kč, slevový poukaz do zooshopu i zvýhodněné jízdné ve vláčku. Doprovodný program na nádvoří zámku nabídne zajímavá témata nejen pro seniory.



Všichni senioři (věk 60 a více) tak v tento den zavítají do areálu zoo za speciální vstupné ve výši 100 Kč. Vstupenku získají v pokladně zooshopu u hlavního vstupu do zoo. Jako další bonus mohou využít slevový poukaz na nákup v zooshopech a zvýhodněné jízdné na projížďku vláčkem. Jedinou podmínkou pro poskytnutí bonusů je předložení jakéhokoliv průkazu pro ověření věku.

Doprovodný program, který od 11. 00 do 15.00 hod. bude probíhat na nádvoří zámku Lešná, nabídne přínosná témata nejen pro seniory. Ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou Vám zdarma změříme tlak, tuk a BMI. Pro seniory a děti pojišťovna připravuje i hezké dárky. Zdravý životní styl a vyhodnocení "kondice" těla na speciálním přístroji nabídne Jan Cimburek, JCzdraví ze Slušovic.