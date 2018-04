Filmový uzel Zlín a Galerie Artrium vás srdečně zvou na výstavu Velikáni českého umění. Výstava probíhá pouze dva měsíce, a to od 24. dubna do 24. června 2018. Akce je připomínkou velikosti českého národa k letošním probíhajícím oslavám 100 let od vzniku republiky.

Výstava Velikáni českého umění, s podtitulem Cesty ke svobodě, představuje autory konce 19. století a začátku 20. století. Těšit se můžete na obrazy Mikoláše Alše, Františka Kupky, Maxe Švabinského či na bronzové sochy v téměř životní velikosti Quida Kociána a Emila Filly. V rámci výstavy si můžete kdykoliv odpočinout v malém kinosálu při sledování dokumentu Poslední léto TGM nebo se na výstavě zaposlouchat do hudby slavných českých skladatelů. A kdyby se vám výstava líbila, můžete si odnést něco i domů. Ne z výstavy, ale z naší prodejní galerie, která nabídne nejrůznější upomínkové předměty.