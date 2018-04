Přednáška: čeští zahradníci jako cestovatelé, jejich osudy a cesty v 19. století

První část přednášky uvede posluchače do světa českých zahradníků – cestovatelů 19. století. Naznačí, co vše vedlo zahradníky k cestování a kam směřovaly jejich cesty. Co obnášelo sbírat a dopravovat rostliny do Evropy. Jaké byly cesty rostlin.

Druhá část přednášky podrobněji představí životní osudy českých zahradníků – cestovatelů. Představen bude zahradník Anton Jellinek, jenž na palubě lodi Novara obeplul v letech 1857 až 1859 svět. V době expedice měl na starosti botanické sběry a jejich konzervaci. Mnohé z nich se dodnes dochovaly ve sbírkách významných vědeckých institucí Evropy.

Další představení zahradníci na svých cestách taktéž sbírali rostliny. Jednalo se ve většině o orchideje.Sběry však nekončily v herbářových sbírkách muzeí, ale ve sklenících prestižních evropských zahrad. Zahradníci Benedikt Roezl, František a Eduard Klabochovi, Anton Hübsch, Arnošt Peths a Arnošt Seidl mnoho měsíců putovali mnohdy neprobádanými končinami jižní a střední Ameriky, aby následně nasbírané rostliny posílali do Evropy. Mnohé z druhů vůbec poprvé. Většinu z jejich sběrů získal a dál distribuoval anglický zahradnický závod F. Sander v St. Alban's, o němž bude v přednášce také krátce referováno.

vstupné: 30 Kč / vstup zdarma pro majitele celoroční vstupenky do Květné zahrady (je nutné fyzicky předložit)