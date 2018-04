Prvomájové oslavy na náměstí Míru ve Zlíně

„Přišlo jaro. Zářivé slunce vystoupilo výše nad obzor a vykouzlilo na celé zemi jeden široký úsměv štěstí. Zavřeme dveře dílen a kanceláří a vyjděme ven vedouce se za ruce s našimi rodinami, abychom se porozhlédli, co nového vyrostlo kolem nás a z nás.“

Tak lákal Baťa své zaměstnance na prvomájové oslavy prostřednictvím firemního plátku Sdělení zaměstnanců fy. T. & A. Baťa v roce 1926.

Vůbec první májová oslava se konala v roce 1924 v domě Tomáše Bati. Průvod čítal 6 000 osob, ale celkově se oslav v zahradě vily T. Bati účastnilo asi 10 000 osob. V roce 1925 už průvodem dlouhým dva kilometry kráčelo 10 000 zaměstnanců se svými rodinami. První máj v roce 1927 oslavilo ve Zlíně 25 000 osob, přijelo 124 automobilů, 60 motocyklů, vydalo se přes 19 000 obědů a 100 400 kusů pomerančů.

Prvomájové oslavy začínaly budíčkem od 5 do 7 hodin za doprovodu dvou a v dalších letech i pěti kapel. Vypravovány byly pro zaměstnance také zvláštní vlaky. Průvod s přesně určenou trasou a seřazením účastníků vycházel v 9:30 hodin. Všichni, kteří zavítali na májové oslavy do Zlína, byli legitimováni plátěnými páskami s razítkem, a to například v roce 1925 barvou bílou zaměstnanci závodu, barvou šedou členové jejich rodin a hostům se vydávaly u vchodu do závodů pásky červené. „Také letos, v roce, ve kterém si připomínáme založení československého státu, budou všichni účastníci průvodu i prvomájových oslav označeni vývazkem z trikolory, protože letošní ročník se bude odehrávat v barvách první republiky mnohem intenzivněji,“ upřesnil Martin Červinka za pořádající AVION BIG BAND z. s. a vyzval všechny účastníky letošních prvomájových oslav, aby se inspirovali právě prvními roky po založení Československé republiky a v tento den přišli dobově oblečeni. Po příchodu průvodu na náměstí a úvodním proslovu budou všichni přítomní vyzváni ke společnému fotografování.

Program prvomájových oslav 2018 na náměstí Míru ve Zlíně:

- pondělí 30. dubna 2018: 16–21 h – pálení čarodějnic, 18–19 h – stavění máje

- úterý 1. května 2018: 9–19 h – bohatý kulturní program, 13–14 h – prvomájový průvod

Od 12 hodin do 12:55 se budou účastníci průvodu shromažďovat v prostorách pod 21. budovou sídlem Zlínského kraje, na ul. Vavrečkova a ul.Dvacátá.

Po celé dny zve město Zlín a organizátoři na bohatý kulturní program, soutěže CAPRI-SONNE a ASTRA s odměnou pro děti a další atrakce zdarma. A také se těší na hojnou účast v prvomájovém průvodu.