Historická slavnost na Velkém náměstí v Kroměříži

Tradiční květnová akce přináší poutavou formou pohled do historie našeho města. V minulosti to byly třeba připomínky významných osobností, které z Kroměříže pochází, které Kroměříž poctily svou návštěvou, nebo které se podílely na jejím významu. Byl to také ucelený obraz doby, ve kterých tito lidé žili. A tak zcela v duchu této tradice Vás letos zveme, abyste se s námi zúčastnili další důležité události, která se zde odehrála. Přijďte prožít rušné dny let 1848 a 1849 a zjistit, jak probíhal Ústavodárný říšský sněm.

Podíváte se nejen na to, co se odehrálo v Kroměříži, ale budete mít možnost se zúčastnit třeba korunovace mladého císaře Františka Josefa I. v Olomouci, nahlédnete s námi do rozbouřené Vídně na barikády, nebo se necháte okouzlit hudbou a tancem, které vládly tehdejší společnosti. Součástí programu bude i dopolední závod říšských poslanců!

Akce se koná 12. května 2018 na Velkém náměstí.

Poslanecký běh

Kroměřížská dráha pořádá akci, která připomene útěk poslanců Kroměřížského sněmu před blížícími se císařskými vojsky. Účastníci běhu se začnou scházet od 9.00 hodin v ulici Vejvanovského před vchodem do Podzámecké zahrady, samotný závod odstartuje v 9.30 hodin. Cílem účastníků bude dostat se včas na nádraží do Hulína, kde byla v roce 1849 nejbližší železniční stanice, než jim ujede vlak. Odměnou tak všem, kteří doběhnout do 11.30 hodin, bude zpáteční cesta historickým motoráčkem Hurvínkem zpět do Kroměříže.

Trasa povede po cyklostezce přes Bílany, kde budou mít závodníci možnost občerstvit se v místní hospůdce.