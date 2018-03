Performance Petra Nikla Slovosleď

Netradiční zážitek slibuje improvizační představení Slovosleď, ve kterém se na zámku ve Zlíně představí performer Petr Nikl společně s hudebníky Ondřejem Smeykalem a Miroslavem Černým. Ke svému vystoupení využijí i vybrané objekty z expozice Orbis Pictus Play, důležitou roli sehraje neobvyklý hudební nástroj didgeridoo.

Performance Slovosleď bude ve Zlíně uvedena jen jednou, a to ve čtvrtek 22. března v 19.30 hodin. Propojení lidského hlasu a dechového hudebního nástroje australských domorodců didgeridoo dalo vzniknout improvizačnímu představení, se kterým se ve Zlíně uvede Petr Nikl, vizuální umělec, hudebník, autor básní i hudebních textů, performer, herec a zlínský rodák. Na zlínském zámku, v prostorách interaktivní expozice Orbis Pictus Play, s ním společně vystoupí hráč na didgeridoo Ondřej Smeykal a Miroslav Černý hrající na strunné nástroje. „Slovosleď je živá improvizace, naším cílem je společné sdílení imaginativní krajiny tvořené zvukem didgeridoo a hlasem. Chtěli jsme se obklopit jednoduchostí a vstoupit do interakce co nejpřímějším způsobem.

Vycházíme z intimity slova, podmaněné zvukem didgeridoo,“ přiblížil vyznění představení jeden z jeho protagonistů, Petr Nikl. Kromě hlasu Petra Nikla a netradičního dechového hudebního nástroje didgeridoo se do performance zapojí i některé z objektů výstavy Orbis Pictus Play, jejíž koncepci navrhl právě Petr Nikl. S jeho tvorbou se ostatně ve Zlíně setkáváme pravidelně, je například autorem vizuálu Zlín Film Festivalu. Jeho kniha „Jinotaje opic“, která byla inspirací pro tento vizuál, byla nominována na cenu Nejkrásnější kniha roku 2017, za ilustrace hravých opic získal Petr Nikl nominaci na Czech Grand Design 2017. Představení Slovosleď se uskuteční na zámku ve Zlíně v prostorách interaktivní výstavy Orbis Pictus Play 22. března v 19.30 hodin. Podvečerní zámecký program 17.00 komentovaná prohlídka Libenský - Brychtová (provází Silvie Stanická) 17.30 - 19.15 otevřené všechny expozice (Libenský, Kovalovi, prodejní, Nonsens, Orbis Pictus) 19.30 koncert