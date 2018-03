Výstava „Spolu“ Anežky a Miroslava Kovalových v galerii zlínského zámku

Výstavu maleb a kreseb manželů Anežky a Miroslava Kovalových nyní nabízí návštěvníkům Galerie Václava Chada na zámku ve Zlíně pod příhodným názvem „Spolu“. Výstava je přístupná až do 13. května. Setkat se s autory osobně bude možné při komentované prohlídce 19. dubna. Přehlídku tvorby Anežky a Miroslava Kovalových nabídne Galerie Václava Chada ve Zlíně.

Připravil ji přímo jeden z tvůrců, Miroslav Koval, jehož inspirací pro tvorbu se stala příroda. Anežka Kovalová ji naopak hledá v obyčejných věcech okolo sebe. Výstava „Spolu“ v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku je přístupná od 2. března do 13. května. Otevírací doba je od úterý do pátku od 14:00 do 17:00 hodin, v sobotu od 10:00 do 17:00 a v neděli od 14:00 do 17:00 hodin. Vstupné je v jednotné výši 50 Kč. Komentovaná prohlídka za účasti Anežky a Miroslava Kovalových se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna v 17 hodin. Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz. O autorech: Anežka Kovalová (*1949 v Šumperku) je česká malířka. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze. Vystavuje od roku 1975, její díla jsou zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách. Výtvarně doprovodila řadu knih, mezi nimi i básnické sbírky Jaroslava Seiferta. Vyučovala na Základní umělecké škole v Šumperku. Je dcerou sochaře Jiřího Jílka. Společně s manželem se podílí na dramaturgii výstav galerie nesoucí otcovo jméno. Miroslav Koval (*1944 v Havlíčkově Brodě) je český malíř, kreslíř, fotograf a kurátor výstav. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách. Od roku 1994 je dramaturgem Galerie Jiřího Jílka v Šumperku, kde připravil na 300 výstav různých autorů. Kovalovi jsou manželé od roku 1974, žijí a tvoří Sobotíně nedaleko Šumperka. Jejich syn Štěpán je fotograf.