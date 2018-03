Svůj život zasvětlili sklu a vypracovali se ve světovou špičku - autorská a manželská dvojice Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová patří k nejslavnějším českým sklářským umělcům. Jejich práce může zlínská veřejnost obdivovat na výstavě „Otisk anděla“ v Galerii Václava Chada. Zahájena bude slavnostní vernisáží ve čtvrtek 1. března v 17 hodin. Výstava pak potrvá do 20. května a v plánu jsou i dvě komentované prohlídky.

Ojedinělou expozici otevírá první březnový den Galerie Václava Chada na zlínském zámku. Pod názvem „Otisk anděla“ zde budou k vidění skleněné plastiky manželů Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. „Sklo je pro nás výchozím médiem, ale svou povahou i vlastnostmi něčím víc, než jen prostředkem našeho výtvarného vyjadřování. Proto nemůžeme jinak, než být stále v jeho blízkosti,“ prohlásili sami autoři.

Společně tvořili od začátku 50. let. Při práci se sklem zdokonalili metodu technologií tavení a technik opracování skleněné hmoty. Jejich díla jsou zastoupena ve sbírkách po celém světě (Perth, New York, Coburg, Los Angeles, Paříž, Amsterdam, Londýn, Jokohama,…). Pro Svatováclavskou kapli Chrámu sv. Víta v Praze vytvořili barevné vitráže.

„Na sklo nazírali jako na bytostně svéprávný a jiným výtvarným prostředkům rovnocenný fenomén,“ vysvětlila kurátorka výstavy Silvie Stanická. Ve Zlíně je jejich dílo zastoupeno stěžejní částí jejich sochařské práce - proslulými plastikami z taveného skla (např. Intersekce, Horizont, Rubáš II, Kříž a další).

Výstava „Otisk anděla“ v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku je přístupná od 2. března do 20. května. Otevírací doba je od úterý do pátku od 14:00 do 17:00 hodin, v sobotu od 10:00 do 17:00 a v neděli od 14:00 do 17:00 hodin. Vstupné je v jednotné výši 50 Kč. Naplánovány jsou dvě komentované prohlídky – ve čtvrtek 22. března v 17 hodin a v pátek 18. května ve 20 hodin.