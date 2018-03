Spolu / Anežka a Miroslav Kovalovi

Výstavu obrazů manželů Anežky a Miroslava Kovalových otevírá Galerie Václava Chada na zámku ve Zlíně. Pod příhodným názvem „Spolu“ zde vystaví malby a kresby autorů, kteří žijí a tvoří v severomoravském Sobotíně. Slavnostní vernisáž proběhne ve čtvrtek 1. března v 17 hodin. Výstava je přístupná až do 13. května. Setkat se s autory osobně bude možné při komentované prohlídce 19. dubna.

Přehlídku tvorby Anežky a Miroslava Kovalových nabídne Galerie Václava Chada ve Zlíně. Připravil ji přímo jeden z tvůrců, Miroslav Koval. Inspirací pro jeho tvorbu se stala příroda: „Všechno, co jsem kdy hledal svou kresbou, malbou nebo i fotografií, bylo mi nahlížením do řádu přirozeného světa; pokusem přiblížit se kresbou znakovému písmu knihy země, kde každý drn trávy je celistvým vesmírem. Kreslím v rytmu vůle a podvolení se jí. Kreslím a neptám se proč. Samotný proces je mi odpovědí: je potvrzením si, že ještě vidím a cítím… že ještě jsem. Je životní nezbytností a zmatky světa do ní nevpouštím.“

Anežka Kovalová vidí inspiraci pro své obrazy v obyčejných věcech okolo sebe. „Mou pravdou je pravda staré dřevěné podlahy. Je to bílé světlo v okně. Zbylé stopy sněhu na ploše Země. Omletý kámen. Stěna lesa. Předjarní nahota zahrad. Kánonický tvar hrušky. Samota místa. Ztemnělý keř. Stůl a zeď. Kopec a cesta. Vítr. Padání deště, světla a tmy...“ vypráví sama autorka.

Výstava „Spolu“ v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku je přístupná od 2. března do 13. května. Otevírací doba je od úterý do pátku od 14:00 do 17:00 hodin, v sobotu od 10:00 do 17:00 a v neděli od 14:00 do 17:00 hodin. Vstupné je v jednotné výši 50 Kč. Komentovaná prohlídka za účasti Anežky a Miroslava Kovalových se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna v 17 hodin.