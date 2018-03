Zámecká zabijačka na zlínském zámku

V sobotu 3. března si na nádvoří a v okolí zlínského zámku přijdou na své milovníci tradičních zabijačkových specialit. Od 9 hodin zde KAFÉ ZÁMEK pořádá historicky první Zámeckou zabijačku.

Návštěvníci se mohou kromě dobrého jídla, těšit i na soutěž v plnění jitrniček, setkání s historickými obyvateli zámku, cimbálovou muziku a další doprovodný program. První březnovou sobotu provoní zlínský zámek vůně čerstvě vařeného masa a dalších zabijačkových specialit. Pochutnat si zde bude možné na masu vytaženém přímo z kotle, tradiční tmavé polévce „prdelačce“, jitrničkách, tlačence, škvarcích a spoustě dalších dobrot od mistrů řezníků.

„Speciálně pro tuto příležitost jsme vytvořili originální Zámeckou tlačenku, kterou lidé mohou ochutnat přímo na zámku nebo si ji odnést jako výslužku s sebou, stejně jako další lahůdky,“ říká řezník Leoš Novák, majitel Kudlovských uzenin, který se na přípravě akce podílí.

„Dřív měla na venkově zabijačka kromě svého hlavního účelu také společenský význam. Zapojovali se do ní všichni příbuzní i sousedé a kromě jiného to byl i velmi příjemný důvod se setkávat. A to je také našim záměrem. Chceme vytvořit atmosféru venkovské zabijačky, na které se návštěvníci potkají s přáteli, dají si společně něco dobrého, pobaví se. Jen v našem pojetí vynecháme samotnou porážku prasete,“ říká za organizátory Mirek Kupský z KAFÉ ZÁMEK.

V 11 hodin se mohou zájemci zúčastnit soutěže v plnění a špejlování jitrnic na čas. Kromě trofeje pro nejrychlejšího účastníka jsou pro výherce připraveny i další atraktivní ceny jako jsou například destiláty od vizovické likérky R. Jelínek, vstupenky na 3. ročník Garden Food Festivalu, balíček zabijačkových dobrot a další. V průběhu konání akce bude připravený i další doprovodný program v podobě návštěvy historických postav, které v minulosti žily na zlínském zámku. O hudební doprovod během dne se postará harmonikář a cimbálová muzika. Návštěvnicí s dětmi si mohou prohlédnout také interaktivní výstavu Orbis Pictus Play, výstavu nesmyslů Nonsence, Galerii Václava Chada s novými expozicemi „Otisk anděla“ od dvojce Libenský – Brychtová a „Spolu“ Anežky a Miroslava Kovalových, výstavu Strašidelné sklepení zlínského zámku, Festival IQ Play nebo se ohřát v kavárně KAFÉ ZÁMEK. Akce, kterou pořádají KAFÉ ZÁMEK, Zlínský zámek o.p.s a Kudlovské uzeniny – Leoš Novák se koná na nádvoří a v okolí zlínského zámku od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma.