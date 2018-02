Valašské křoví 2018 - divadelní předhlídka

16. ročník divadelní přehlídky ve Slavičíně. Valašské křoví ve Slavičíně již po šestnácté

Rok se s rokem sešel a slavičínská Sokolovna se opět otevře divadlům z celé republiky. Pro všechny divadelní diváky ze Slavičína i okolí se tak blíží divadelní svátek.

Program letošního ročníku se připravuje od září. Jednotlivá představení se neustále přesouvají, mění, nahrazují a zase vrací na své původní místo. Než však spatří světlo světa úplně nejposlednější verze z posledních tak vězte, že letos nebude chybět muzikál ani komedie, drama ani pohádky. Rozhodně bude i sobotní koncert o který se postará vycházející hvězda, původem z Rakovníka, Blondýna.

Soubory, které se do Slavičína již začínají připravovat, k nám zamíří, mimo jiné, z Havířova, Prostějova, Prahy, Olomouce, Třebíče i Brna.

Rozhodně tedy bude na co koukat. A nejen koukat. Také diskutovat. Horákova vila bude hostit odbornou porotu Valašského křoví, která bude odborně, ale s humorem, reflektovat co že jsme to, v té které inscenaci, viděli. Ani letos nebude v porotě chybět Milan Schejbal umělecký šéf Divadla A. Dvořáka v Příbrami, Miroslav Ondra – dramaturg Městského divadla Brno a Luděk Horký – dramaturg České televize.

Tyto rozbory jsou otevřeny veřejnosti a všem, kteří se chtějí do Křoví ponořit co možná nejhlouběji. Křoví už raší a do své plné krásy se otevře 8. března dopoledne představením pro školy a neskončí dříve než v neděli 11. března vyhlášením výsledků

Nezapomeňte si proto poznačit do diářů termín 8. – 11. března – Valašské křoví, které vzniká za přispění a podpory Města Slavičín, Zlínského kraje a Ministerstva kultury ČR. Za tuto podporu všem děkujeme