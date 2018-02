Floria Jaro 2018 - 2. část

Loňské rozdělení výstavy na dvě části mělo u návštěvníků velmi kladný ohlas, proto jsme se rozhodli i v letošním roce výstavu rozdělit do dvou termínů. První část výstavy proběhne od 27. dubna do 1. května a druhá se uskuteční od 5. do 8. května.

Připravíme celkem čtyři tematické expozice, které propojí svět květin s historií českých zemí. Vnitřní květinové expozice se zaměří na oslavu 100. výročí od založení Československé republiky, oslavu české státnosti a nejzajímavější historické osobnosti, to vše v netradičním květinovém pojetí. Profesionální úroveň vnitřních expozic zajistí přední české floristky Klára Franc Vavříková a Jarmila a Petra Pejpalovy.

Další dvě tematické květinové expozice budou vytvořeny ve venkovních prostorech výstaviště a nabídnou návštěvníkům florální květinové objekty, které vytvoří profesionální aranžéři ze Svazu květinářů a floristů České republiky.

Návštěvníci se mohou samozřejmě těšit i na bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí čeští i zahraniční hudebníci. Pro nejmenší zahradníky je přichystán unikátní Dětský svět Kroměříž s desítkami vnitřních i venkovních zábavních atrakcí.

Nakoupíte zde přísady, květiny, okrasné a ovocné stromy a keře, zahradní nářadí, nábytek a mnoho dalšího pro vaši zahradu nebo dům.