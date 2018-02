Vendula Chalánková

Dílo Venduly Chalánkové nepostrádá vtip a humor. Je to jeho základní součást, přímý nositel významu i význam samotný. Často velmi černý a cynický, nejde však o legraci za každou cenu. Obsah není vyměněný za samonosnou pointu a sdělení zůstává základním prvkem, ze kterého vše vychází. Námětem tvorby je okolní dění, konzumní společnost a především umělkyně samotná. Osobní život Chalánkové je přímo propojený s jejím dílem. Divákovi jsou předávány jednotlivé výjevy skrze různá média. Všední situace plné trapnosti a okamžiků, které zná každý ze svého okolí, představuje skrze komiksové stripy, jejichž vtipnost vychází z důvěrnosti dané situace. Právě trapnost posunutá až na okraj výbuchu smíchu se objevuje také v jejích instalacích a performancích.

Svět konzumu a spotřeby je dalším stálým zdrojem inspirace. Symboly, které nás neustále obklopují, bere vizuální umělkyně do svých rukou a vypouští je zpět do světa v podobě uměleckých artefaktů. Například jako závěsná plátna, ze kterých se skládá Série elektrospotřebičů nebo Obrazy oblečení.

Technikou, která je pro Chalánkovou ale nejvíce typická, je výšivka. V roce 2004 vznikla její série vyšitých sms zpráv. Obrazy dnes již zastaralých displejů mobilů prezentují pomíjivé vzkazy. To, co někdo vyťukal do svého mobilu, je zachyceno skrze paralelní (mnohem pracnější) pohyb rukou. Tradiční technikou jsou archivované záznamy moderních vymoženosti, které ztrácejí na aktuálnosti se stupňující se rychlostí.

Vyšité jsou také ilustrace v autorských knihách O Červené Karkulce a O perníkové chaloupce. Nafocené i reálné výjevy z různorodých textilií originálním způsobem pojímají klasické příběhy pro děti.