Punková legenda THE EXPLOITED poprvé ve Zlíně! Pankáči zbystřete! THE EXPLOITED navštíví vůbec poprvé město Zlín! Kontroverzní frontman Wattie Buchan jede stále na plné obrátky a věk mu zdá se nic neříká. Pro fanoušky legendární punkové kapely je to však skvělá zpráva! Nechat si ujít tuto nezřízenou skotskou partičku by byl hřích - Punk's Not Dead!

Nekompromisní nakládačku slavných THE EXPLOITED můžete vidět 22. dubna ve zlínském klubu Masters of Rock Café. Nenechte si ujít jejich koncert v pekelně svižném tempu. Speciální hosté jsou samozřejmostí!