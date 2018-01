Židovské město osiřelo…

Přednáška s obrazovou projekcí archivních fotografií o deportacích a osudech židovského obyvatelstva je připravována v muzeu na sobotu 27. ledna 2018 od 16.00 ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti i výročí židovského transportu z Uherského Brodu (27. 1. 1943).

Odbornice na protižidovskou politiku na území říše a protektorátu, zřizování vyhlazovacích středisek v kontextu dějin holocaustu českých a moravských Židů a kurátorka archivu dějin holocaustu PhDr. Jana Šplíchalová (Židovské muzeum Praha) představí nejen historii shromaždiště v Uherském Brodě od r. 1941, ale i porovnání shromaždišť a jiných transportů na území ČR. Z Uherského Brodu odešlo přes Terezín do Osvětimi celkem 2 838 osob, pocházejících také z politických okresů Uherské Hradiště, Kyjov, Hodonín, Vsetín, Zlín, Veselí nad Moravou a Hodonín. Datum příjezdu do osvětimského vyhlazovacího tábora (1. 2. 1943) je u řady deportovaných pak uváděno jako datum úmrtí, neboť zahynuli vzápětí ve zdejších plynových komorách… (do transportu nebyli zařazeni pouze někteří Židé ze smíšených manželství). Ze všech tehdy deportovaných osob přežilo Osvětim jen 35 z nich! Po osvobození Osvětimi (27. 1. 1945) a skončení války se jim podařilo navrátit zpět.

PhDr. Jana Šplíchalová pracovala na celé řadě vědeckých a popularizačních projektů, z nichž připomeňme alespoň film Nickyho rodina o Nicholasovi Wintonovi (1909–2015). Její přednáška v Uherském Brodě, spojená s prezentací vzácných archivních snímků (promítaných velkoplošně v HD kvalitě) proběhne v barokním sloupovém sále muzea přesně v den symbolického data (vstupné 50 Kč).