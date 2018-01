Na Pet lahvích do Afriky

Asi to byl hloupý nápad, tvrdohlavost vyhrála a dopluli jsme nakonec na lodi z pet láhví do Afriky. Stačilo 7 let, 5 lodí, 3 pokusy a 1 úspěšný :-) Jednu loď jsme nabourali, jednu nás donutili opustit, a jednou nám ukradli. Přijďte si poslechnout Alberta Fikáčka z Expedičního klubu Brno.